Spolupráca na chlapskej dohode. Šesták pomôže druholigistovi

Účastník II. ligy skupiny Východ mal o 34-ročného útočníka či krídelníka už dlhšie vážny interes. „Od začiatku som cítil, že o moje služby je zo strany popradských funkcionárov naozaj veľký a úprimný záujem. Zároveň boli v mojom prípade ochotní akceptovať aj čas, ktorý chcem venovať rodine,“ priblížil Šesták pre Korzár.

Rodák z Demjaty zatiaľ nemá s klubom zmluvu, spolupráca je postavená na chlapskej dohode. „Po našich rozhovoroch s prezidentom je pre mňa vzájomné podanie rúk dôležitejšie ako nejaká zmluva. Či ju podpíšem už v najbližších dňoch alebo neskôr, to momentálne naozaj neviem. Rozhodujúcu úlohu nehrá otázka financií, jednoducho som dostal ponuku, ktorú som akceptoval. Chcem zúročiť to, čo som sa vo futbale doposiaľ naučil. A ak sa niečomu pozitívnemu odo mňa priučia tamojší mladí hráči, budem len rád,“ doplnil Šesták, ktorý by mal za Poprad nastupovať v majstrovských zápasoch jarnej časti II. ligy 2016/2017.

„Ako dlho to tak bude, či mesiac, dva, do konca jari alebo dlhšie, to sa uvidí časom. Ak jedna zo strán už nebude chcieť v spolupráci pokračovať, tak ju ukončíme. Do začiatku druhej ligy zostávajú ešte dva mesiace. To je dosť dlhý čas,“ doplnil pre Korzár.

Šesták od začiatku septembra 2016 absentuje na zelených trávnikoch. Po ukončení spolupráce s maďarským Ferencvárosom Budapešť sa venoval predovšetkým rodine. Slovensko reprezentoval v 66 dueloch, v ktorých strelil 13 gólov. Štartoval na MS 2010 v JAR aj ME vo Francúzsku 2016. Odchovanec prešovského Tatrana hájil vo vlasti aj farby Slovana Bratislava a MŠK Žilina, pôsobil v nemeckom VfL Bochum a tureckých kluboch Ankaragücü a Bursaspor.