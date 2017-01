Žiaril Ronaldo. Vyniklo i gesto nádeje

Milióny ľudí pri televíznych obrazovkách i futbalová smotánka priamo v Zürichu čakala v pondelok večer na jediný okamih. Keď si Cristiano Ronaldo preberie z rúk prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) cenu pre najlepšieho hráča planéty za uplynulý rok.

Portugalčan zdolal (tak, ako predtým v boji o Zlatú loptu, ktorú znovu samostatne udeľuje magazín France Football) Argentínčana Lionela Messiho a Francúza Antoina Griezmanna.

Vyhlásenie ankety FIFA o najlepšieho futbalistu

Príbeh i lanské úspechy (triumf v Lige majstrov či na európskom šampionáte) hviezdy Realu Madrid pozná hádam každý, kto aspoň trochu sleduje futbalové dianie. Ponúkame vám preto zopár slov o ďalších hrdinoch večera, ktorý sa niesol pod veľavravným názvom – The Best (Najlepší).

Rozhodol futbalový boh

Stojí za zrodom jednej z najväčších senzácií v dejinách športu. Claudio Ranieri sa stal najlepším trénerom za minulý rok. Usmievavý Talian priviedol Leicester k titulu v Premier League. O mimoriadnosti prekvapenia svedčí fakt, že pred sezónou vypisovali bookamkeri na outsidera kurz 5000:1. Vyšší ako na to, že niekto raz zazrie živého Elvisa Presleyho či Lochnesskú príšeru.

„Viete, vnímam to tak, že futbalový boh si jedného dňa povedal, že vyhrať musí Leicester. Inak to preto ani dopadnúť nemohlo,“ vravel Ranieri pri preberaní ocenenia.

Najväčšieho úspechu kariéry sa dočkal vo veku 65 rokov. Preto si neodpustil vtipnú poznámku. „Dani Alvés pred chvíľou povedal, že po tridsiatke by už mohol robiť aj čosi iné. Ja mám 65 a s futbalovou kariérou v podstate len začínam,“ rozosmial publikum Ranieri.

Cristiano Ronaldo s ocenením pre najlepšieho futbalistu roka 2016 podľa FIFA. Autor: Reuters, RUBEN SPRICH

Cenu si prevzal z rúk legendárneho Diega Maradonu. V hľadisku mu tlieskali kouč Portugalska Fernando Santos i šéf lavičky Realu Madrid Zinedine Zidane. Tých dvoch v súboji o prvenstvo zdolal.

Ako Ronaldo či Ibrahimovič

Keď si niektorí z fanúšikov pozreli jeho gól, zmohli sa len na tieto slová: z fyzikálneho hľadiska predsa také niečo nie je možné. Mohd Faiz bin Subri však dokázal, že je. Malajzijčan sa stal autorom najkrajšieho presného zásahu za uplynulý rok.

Spomedzi všetkých hviezd, ktoré žiarili v Zürichu, patril k tým menej známym. Napriek tomu sa postaral o moment, ktorý najviac pobavil publikum. Po tom, ako si podal ruku s fenomenálnym Brazílčanom Ronaldom, pristúpil k pultu s mikrofonóm a začal čosi hľadať v telefóne.

Hral sa s ním tak dlho, že pomoc mu ponúkol i moderátor večera. „Nie, ďakujem, už to mám,“ odpovedal na jeho návrh útočník Penangu.

Vzápätí si telefón položil pred seba a začal z neho čítať ďakovnú reč. Drobné zaváhanie nemení nič na tom, že malajzijský futbalista sa zaradil k hráčom, akými sú Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovič, James Rodriguéz či Slovák Miroslav Stoch (2012). Tí všetci pred ním vyhrali Cenu Ferenca Puskása.

Nechcená trofej

Zatiaľ čo ostatní laureáti sa pri preberaní cien usmievali, on by v tej chvíli najradšej na pódiu nestál. Keď si Carlos de La Cuesta zobral do rúk podobizeň futbalistu, z ktorého tela vytvoril autor symbolické písmená F a P, nežiaril nadšením. Šéf Atlética Medelín si uvedomoval, čo sa za ocenením Fair Play skrýva.

Kolumbijský klub vyzdvihla FIFA za návrh, aby sa víťazom Copa Sudamericana za minulý rok stalo Chapecoense. Hráči brazílskeho klubu zahynuli pri leteckej tragédii – v čase, keď sa presúvali do Medelínu na prvý finálový zápas. Nešťastie si vyžiadalo životy 71 ľudí.

„Boli a ešte to stále sú náročné dni. Ide o bolestivé spomienky. Náš súper nedostal šancu zabojovať o víťazstvo. Preto sme urobili len to, čo bolo správne. Je to gesto nádeje,“ uviedol počas galavečera de La Cuesta.

Aj on prispel k tomu, že zürišský večer nebol len o futbale…