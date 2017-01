Revolúcia vo futbale. Od roku 2026 bude hrať na MS 48 mužstiev

Oproti doterajšiemu formátu sa počet tímov rozšíri o šestnásť. V utorok návrh prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina jednomyseľne schválila Rada FIFA na zasadnutí vo švajčiarskom Zürichu. Štyri tucty mužstiev vyžrebujú do 16 trojčlenných skupín, z ktorých postúpia do vyraďovacej fázy prví dvaja. Šéf svetového futbalu presadil svoju víziu väčšieho šampionátu so šancou pre futbalovo menej vyspelé krajiny.

Počet zápasov na turnaji stúpne zo 64 na 80, do pokladnice FIFA by to malo priniesť 1 miliardu amerických dolárov navyše z predaja vysielacích práv. Ďalšie financie pribudnú od sponzorov a z predaja vstupeniek. Celkovo sa očakáva rast zisku o 640 miliónov USD. O vzorci pre rozdelenie účastníckych miest medzi šesť kontinentálnych zón sa rozhodne v máji tohto roka. Európa si nárokuje na 16 tímov. Najväčší prospech z rozširovania budú mať Afrika a Ázia, namiesto doterajších päť, resp. štyroch pošlú na vrcholné podujatie pravdepodobne až po deväť tímov.

Rozšírený záverečný turnaj MS 2026 by mohli spoločne usporiadať USA, Kanada a Mexiko, kandidatúra troch štátov zóny CONCACAF je v štádiu príprav. Región čaká na šampionát od roku 1994, keď ho hostili Spojené štáty americké.

FIFA pripúšťa, že zvýšenie počtu účastníkov bude mať negatívny vplyv na futbalovú kvalitu zápasov v porovnaní s formátom so 32 tímami. Potvrdilo to aj 10-tisíc simulácií vývoja turnaja. Vzrastie tiež riziko pretaktizovaných zápasov, FIFA ho mieni eliminovať zavedením dodatkového penaltového rozstrelu po každom súboji základnej skupiny, ktorý sa po riadnom hracom čase skončí remízou.

Expanzia by nemala viesť k zvýšeným nárokom na infraštruktúru, MS si podľa FIFA vystačia s 12 štadiónmi ako doteraz. Stúpnu však požiadavky na tréningové centrá a hotely pre výpravy.