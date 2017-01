Hull má nového trénera. Kuciak dostal povolenie na prestup

Tridsaťjedenročný gólman Kuciak vlani vo februári podpísal s vtedy ešte druholigovým Hullom kontrakt do leta 2017, na svoju príležitosť však čakal márne. Odchytal jediný duel – vlani v auguste pomohol „tigrom“ k víťazstvu 3:1 na pôde štvrtoligového Exeteru City a postupu do 3. kola Ligového pohára (EFL Cup). Bývalý hráč MŠK Žilina a Legie Varšava má v úmysle vyriešiť nezávideniahodnú situáciu odchodom z Hullu.

„Moja situácia sa vôbec nezmenila počas celej jesene. Som stále tretí brankár. Bol som už aj za majiteľom a dohodol sa s ním, že mi nebudú robiť problémy pri odchode v januári. Ale čo je najdôležitejšie, najskôr si musím nájsť klub, čo sa mi doteraz nepodarilo,“ povedal Kuciak v rozhovore pre web sport.sk a pokračoval: „Keď sa na to pozerám reálne, mám pred sebou posledných šesť mesiacov zmluvy a neviem, či by sa mohlo niečo zmeniť. Budeme tu o chvíľu štyria brankári, McGregor sa dáva pomaly do poriadku, takže nejako si nemyslím, že by sa mi tu ešte podarilo uplatniť. Skôr sa pozerám dopredu, že by som chcel zmeniť klub a nájsť si taký, kde konečne dostanem šancu hrať. To je pre mňa dôležité.“

Kuciak pre sport.sk naznačil niečo o doterajších záujemcoch: „Kontaktovali ma najmä z Turecka, no nechcem tam ísť z bezpečnostných dôvodov. Nebola by to dobrá cesta. Konkrétne ešte nič nebolo. Prestupové obdobie sa ešte len začalo a v tomto momente nemám ešte nič. V hre je, samozrejme, aj Poľsko. Zatiaľ by som však chcel využiť trh, ktorý je otvorený do konca januára a zostať v Anglicku. Ešte by som o tom nechcel uvažovať a záleží aj na tom, aký klub z Poľska by to bol. Zatiaľ ma nekontaktoval nikto.“

Žilinský rodák pripustil aj možnosť zotrvania na Britských ostrovoch: „Je tu aj možnosť hosťovania, že by som sa v tom zvyšnom polroku ukázal v The Championship a Hull by si potom mohol uplatniť opciu, ktorá tam je. Ale všetko to záleží na tom, či si niečo nájdem alebo nie. A tiež je dôležité, aký to bude klub, pretože nechcem odtiaľto odísť a situácia sa zopakuje. Ja chcem skrátka hrať.“

„Tigre“ z Hullu sú najslabším tímom aktuálnej sezóny Premier League: odohrali 20 zápasov a vybojovali 13 bodov. Na 17. priečku, ktorá zaručí zotrvanie medzi elitou, majú trojbodové manko. Darí sa im len v Ligovom pohári: v januárovom semifinále hranom na odvetu si zmerajú sily s Manchestrom United. Od štvrtka je novým trénerom Hullu Portugalčan Marco Silva, nahradil Mikea Phelana.