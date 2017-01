Nečakaný prestup. Rusnák mení Groningen za zámorskú MLS

Informuje o tom web jeho ostatného zamestnávateľa, holandského FC Groningen, podľa ktorého sa Rusnák dohodol s vedením Realu na podmienkach viacročného kontraktu a vo štvrtok sa presunie do USA, kde absolvuje lekársku prehliadku. Groningen už skôr potvrdil dohodu so Salt Lake o výške odstupného, sumu nezverejnili. Podľa twitterového konta športového žurnalistu Martijna Visschera podpíše Rusnák zmluvu na tri roky. V súvislosti s 22-ročným krídelníkom sa v ostatných dňoch skloňoval aj záujem AS Rím, Swansea City a FC Watford.

Odchovanec košického futbalu prišiel do Groningenu v decembri 2014. V drese miestneho FC odohral 74 zápasov a strelil 12 gólov. V histórii FC Groningen zostane navždy spojený s predvlaňajším premiérovým triumfom v národnom pohári KNVB Beker – v máji 2015 vo finále proti Zwolle strelil dva góly a jeho tím zvíťazil 2:0.

Albert Rusnák prešiel akadémiou Manchestru City. Slovenskej reprezentácii do 21 rokov výrazne pomohol k postupu na júnové ME tejto vekovej kategórie do Poľska, v novembri debutoval v A-tíme SR vo viedenskom prípravnom súboji proti Rakúsku (0:0).

„Albert k nám prišiel pred dvoma rokmi ako mladý hráč a stal sa z neho kvalitný profesionál s ambíciami. Nedávno debutoval v seniorskom národnom mužstve a ukázal nám, že nastal čas na ďalší krok. Vzhľadom na potenciál iných hráčov v našom kádri sme dospeli k záveru, že tento transfer môžeme zrealizovať,“ skonštatoval manažér pre technické záležitosti groningenského klubu Peter Jeltema.