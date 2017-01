Triatlonista Šebo už nemyslí na futbal. Ponuky, ktoré dostal, ho neoslovili

Tridsaťdvaročný bývalý hráč bratislavských klubov Inter, Artmedia, Slovan, Austrie Viedeň, Glasgowa Rangers či francúzskeho FC Valenciennes presedlal na individuálnejšiu cestu a triatlon.

„Venujem sa len triatlonu a sebe samému. Mám mnoho osobných aktivít, ktoré mi zaberajú veľa času a snažím sa ich popri mojich troch triatlonových športoch robiť najlepšie, ako sa len dá,“ skonštatoval Šebo v rozhovore pre web sport.sk a na margo skoršieho než obvyklého ukončenia kariéry futbalistu doplnil:

„V prvom rade si myslím, že nikde nie je napísané, dokedy by mal človek hrať futbal. Mal by ho hrať dovtedy, kým ho baví, kým ho napĺňa, kým v ňom vidí motiváciu, kým ho posúva ďalej. U mňa sa to vytratilo a povedal som si, že nasilu, len pre peniaze alebo pre niekoho iného, ho ja robiť nebudem. Mal som veľa ponúk, ale žiadnu takú, ktorá by mi na tvári vyčarila úsmev, ktorá by mi priniesla aj niečo iné ako len klasický stereotypný život.“

Šebo skončil v bratislavskom Slovane v roku 2012, neskôr ešte hrával za FC Petržalka Akadémia, aj to je však už minulosť. „V Petržalke som tiež musel skončiť, pretože sa to nedalo skĺbiť s triatlonom, ktorý mi zaberie veľa času a vsunúť do toho ešte aj futbalový tréning by nebolo to najlepšie riešenie pre mňa. Odmietam aj akékoľvek priateľské zápasy alebo iné podobné akcie. Jednoducho, moja hlava je už inde,“ vyhlásil Šebo a pokračoval:

„Rozmýšľal som, čo ďalej po skončení futbalu. Mal som v hlave viac nápadov. Potreboval som zmenu ako takú, nové myslenie, nových ľudí, nové ciele. Nakoniec som zostal pri športe, ale individuálnom športe, čo je asi najzásadnejší dôvod, prečo triatlon. Samozrejme, športy, z ktorých sa samotný triatlon skladá, som mal vždy rád, vždy sa mi páčili.“

Pätnásťnásobný seniorský reprezentant SR vo futbale a autor siedmich presných zásahov v najcennejšom drese trénuje aj s elitným slovenským triatlonistom Richardom Vargom.

„Je to pre mňa niečo, ako keby som si v minulosti zatrénoval s Ronaldom. A to doslova. Nikto, kto triatlon neskúšal, ani len netuší, čo to zahŕňa. A preto má Rišo moje najväčšie uznanie a rešpekt. Škoda len, že je na Slovensku absolútne nedocenený.“

Šebo má na futbalové obdobie viacero príjemných spomienok: „Gól proti Brazílii (v osemfinále MS 2003 hráčov do 20 rokov v SAE, pozn.). Hetrik v premiérovom reprezentačnom zápase. Pôsobenie v Glasgow Rangers. Alebo to, že som v slovenskej lige vyhral všetko, čo sa dalo… Bola to pekná etapa môjho života.“ Nepozdáva sa mu však aktuálne dianie na domácej scéne:

„Obrovský klobúk dole pre Žilinou a reprezentáciou. Tieto dva tímy totiž držia slovenský futbal nažive.“ V súčasnom výbere národného tímu mu chýba útočník FC Sydney Filip Hološko. „Je to hráč, ktorý podľa mňa musí byť v reprezentácii,“ uzavrel Filip Šebo pre sport.sk.