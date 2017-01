Snom Róberta Maka je nastúpiť za Slovan na novom štadióne

Po minuloročných majstrovstvách Európy vo Francúzsku zamieril 25-ročný krídelník či útočník z Grécka do Ruska a postupne sa udomácnil v zostave Zenitu. V rozhovore pre web Slovana Bratislava priznal, že by si v belasom drese chcel zahrať na novom štadióne a ukončiť v ňom svoju kariéru.

„Je to taký môj sen, zahrať si ešte za Slovan. Za mužov som tu totiž neodohral ani jeden zápas. Mám túžbu skončiť s futbalom tam, kde som začal. Dúfam, že to bude na novom Tehelnom poli, kde som vstúpil do sveta futbalu,“ uviedol Mak a pokračoval:

„Pre najbližšie obdobie si prajem, aby som nadviazal na posledné roky, aby sa mi darilo pokračovať v dobrých výkonoch. Verím, že budem pomáhať reprezentácii, čo je pre futbalistu najväčšia česť. Ešte stále mi chýba ten belasý štart, ale som presvedčený, že raz v budúcnosti to príde. Na Slovan mám len najlepšie spomienky, vždy to bola moja srdcovka, môj najobľúbenejší klub a vždy aj bude. Som rád, že som dostal možnosť hrávať v belasom drese. Tá možnosť ma posunula do zahraničia a do reprezentácie. Vždy som Slovanu za toto všetko vďačný.“

Bratislavský rodák priznal, že v Zenite čelí väčšej konkurencii než v Grécku. „V Zenite je to, samozrejme, náročné, sú tam výborní hráči. Ja mám rád takéto výzvy, keď môžete dokázať ľuďom, ktorí vám neveria, že na to máte. Aj ocenenie od fanúšikov ma veľmi teší a som zaň vďačný. Mám zmluvu na štyri roky, takže sa budem naďalej snažiť; chcem dokázať, že mám na to, aby som hrával v Zenite,“ vyhlásil Mak pre skslovan.com. Otec Robina a Alexeja na margo rodinného života v Rusku doplnil:

„Dá sa zvládať, ale tiež to nie je jednoduché. Zvlášť v Rusku je to o čosi náročnejšie. So Zenitom sa veľa nacestujeme, hráme kopu zápasov a je všeobecne známe, že v Rusku sú vzdialenosti oveľa dlhšie. Musíme to zvládnuť, rodina je doma, podporuje ma a keď mám voľno, trávim čas hlavne s deťmi. Realita je však taká, že som viac na cestách ako doma a veľa si toho spolu neužijeme. Teraz určite využijeme mesiac voľna, budem s manželkou i synmi. Potom už bude nasledovať návrat do kolobehu tréningov a zápasov.“

Nový štadión v Bratislave by mal slúžiť aj národnému tímu. „Bude to krásny štadión, ktorý dnes veľmi chýba Bratislave a Slovanu. Všetci sa z výstavby tešia a teším sa aj ja; verím, že sa štadión dokončí čo najskôr a bude to pýcha mesta. Ak bude dobrý štadión, tak prídu aj ľudia. Pevne verím, že to bude krôčik k tomu lepšiemu v Slovane, že to nakopne klub smerom k úspešnejším zajtrajškom,“ uzavrel Róbert Mak.