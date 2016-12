Najhoršie má za sebou. Duda už bolesť necíti a zvláda základné cvičenia

Rodák zo Sniny podstúpil začiatkom decembra v berlínskej Nemocnici Martina Luthera operáciu zraneného kolena. V tomto období začal v Košiciach s postupnou záťažou, pod vedením kondičných trénerov už zvláda základné cvičenia.

„Je tam ešte určitý tlak a diskomfort, ale bude to čoraz lepšie. Predchádzajúcu bolesť už necítim,“ prezradil Ondrej Duda pre TV Markíza.

Ofenzívny stredopoliar prestúpil 21. júla z poľskej Legie Varšava za približne 4,2 milióna eur a odvtedy absolvoval jediné vystúpenie v drese svojho nového zamestnávateľa: 30. júla odohral prípravný zápas s Eintrachtom Braunschweig. Predstavitelia berlínskeho klubu ho v novembri poslali na vyšetrenia, záťažové testy a terapie k lekárovi nemeckej reprezentácie Hansovi-Wilhelmovi Müllerovi-Wohlfahrtovi. Zistilo sa, že bolesti pod pravým kolenom mu spôsoboval výrastok.

„Museli mi ho zrezať a vyhladiť. Povedali mi, že to bude v poriadku. Bolo to najhoršie obdobie v tomto roku, ale myslím si, že sa cez to prenesiem,“ dodal strelec historicky prvého gólu Slovenska na majstrovstvách Európy.

Hráčov otec sa pred Vianocami vyjadril pre portál bz-berlin.de, že jeho syn by mohol stihnúť zimné sústredenie svojho klubového zamestnávateľa, ktoré sa uskutoční 7.-14. januára na baleárskom ostrove Mallorka.

„Ondrej je na tom po operácii oveľa lepšie. Zákrok vykonali synovi veľmi dobre. Som presvedčený, že bude súčasťou tréningového kempu Herthy na Mallorke. Je to jeho absolútny cieľ,“ vyhlásil Ondrej Duda st.

„Samozrejme, uvidíme, ako sa bude noha správať a podľa toho sa v klube zariadime,“ doplnil 22-ročný rodák zo Sniny, ktorý sa už nevie dočkať návratu do plnej záťaže. „Je to trošku frustrujúce chodiť stále iba na tribúnu a pozerať sa na spoluhráčov, ako hrajú. Veľmi sa teším na návrat na zelený trávnik,“ skonštatoval niekdajší hráč MFK Košice a Legie Varšava Ondrej Duda.