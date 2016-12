Slovensko môže mať ďalšieho hráča v elitnom klube. Rusnáka láka AS Rím

Spomenutý zdroj referuje, že predstavitelia momentálne druhého tímu talianskej Serie A nadviazali kontakt s hráčom aj jeho súčasným zamestnávateľom a vedú rozhovory o možnom transfere 22-ročného futbalistu (nar. 7. júla 1994) do „večného mesta“.

Odchovanec košického futbalu, ktorý prešiel mládežníckou akadémiou Manchestru City, odohral v tejto sezóne v drese Groningenu 15 súťažných duelov s bilanciou 1+1. V novembrovom medzištátnom prípravnom dueli s Rakúskom vo Viedni debutoval v reprezentačnom A-mužstve, predtým bol stabilnou súčasťou tímu do 21 rokov, s ktorým postúpil na budúcoročné ME tejto vekovej kategórie do Poľska.

Lugano sa zaujíma o Michala Ďuriša

Medzi záujemcov o služby slovenského futbalového reprezentanta Michala Ďuriša sa zaradil švajčiarsky prvoligový klub FC Lugano. Referuje o tom portál rsi.ch, ktorý pred niekoľkými dňami zverejnil informáciu, že klub z južného Švajčiarska by hráča Viktorie Plzeň najprv rád získal na hosťovanie do konca tejto sezóny a následne by 28-ročného rodáka z Uherského Hradišťa odkúpil natrvalo.

Ďuriš je autorom štyroch reprezentačných gólov, polovicu z nich zaznamenal 13. novembra 2015 v medzištátnom prípravnom stretnutí proti Švajčiarsku (3:2). V súvislosti s odchovancom banskobystrického futbalu sa v nedávnych týždňoch skloňovali aj tímy Maccabi Tel Aviv, Legia Varšava, Wisla Krakov, FC Midtjylland a Bröndby Kodaň.