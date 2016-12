Tréner Hapal na Štedrý deň nevynechá zápas ani cintorín

Kormidelník účastníka budúcoročných majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. júna 2017) priblížil zvyky, ktoré sú v rodine Hapalovcov vianočnou klasikou.

„Ráno okolo desiatej odchádzam z domu aj so svojimi deťmi – troma chlapcami – pravidelne chodíme na Vianoce hrať futbal. To je asi jediný deň v roku, keď si spolu zahráme, dokonca v jednom tíme. Máme takú skupinu bývalých hráčov Sigmy Olomouc, ktorá sa schádza na Štedrý deň. Na to sa vždy veľmi tešíme,“ uviedol český kouč vo videozázname, ktorý priniesla verifikovaná facebooková prezentácia Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Vždy pred večerou ideme na cintorín, kde, samozrejme, položíme kvety na hroby našich najbližších. Doma povečeriame, je to klasika – od krájania jabĺčok až po kapra. Samozrejme, aj ja som nedočkavý, teším sa na okamih, keď zaznie zvonec a Ježiško prinesie darčeky,“ doplnil s úsmevom Pavel Hapal.

Tradície dodržiavajú aj v rodine brankára slovenskej seniorskej reprezentácie Jána Novotu. „Na Štedrý deň sme, samozrejme, doma. Popoludní pripravujeme večeru. Je to klasika – šošovicová polievka, zemiakový šalát, ryba, to všetko nesmie na stole chýbať. Takisto oblátky s medom. Večer Ježiško pripraví darčeky pre deti, pod stromčekom si zaspievame a v kruhu rodiny si užívame tento pekný vianočný čas,“ povedal 33-ročný gólman Rapidu Viedeň.