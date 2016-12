Legendárny Dobiaš: Slováci sú momentálne lepší ako Česi

Počas štvrtkového slávnostného galavečera v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla si asistent reprezentačného trénera Jána Kozáka Štefan Tarkovič prevzal ocenenie z rúk niekdajšej legendy československého futbalu Karola Dobiaša. Majster Európy z roku 1976 vyjadril úprimnú radosť z toho, že sa na tohtoročnom európskom šampionáte premiérovo v histórii predstavili národné tímy Slovenska a Česka. Ako je známe, „sokoli“ spod Tatier vo Francúzsku dokázali postúpiť zo základnej B-skupiny, v osemfinále boli nad ich sily svetoví šampióni z Nemecka (0:3). Karol Dobiaš pri tejto príležitosti ponúkol svoje postrehy z ME 2016, zároveň si pri mikrofóne agentúry SITA zaspomínal na „zlaté“ belehradské finále spred 40 rokov aj nedávne natáčanie dokumentárneho filmu „Finále“.

„Zlato z Belehradu je veľký úspech Československa. Som rád, že sa naň nezabúda. Mám na mysli film o našom úspechu z dielne producenta Miroslava Čížeka, ktorý mal nedávno premiéru. Vďaka tomuto projektu môžu aj mladšie generácie vidieť, ako sme kedysi hrávali my ‚Čechoslováci‘,“ rozhovoril sa 69-ročný rodák z Handlovej, ktorý vo finále ME 1976 strelil gól.

Dobiaš priznal, že patrí do okruhu mnohých odborníkov, ktorí nečakali celkový triumf Portugalska na ME 2016. „Portugalčania boli veľmi prekvapujúci víťaz vzhľadom na to, že takmer všetky ich zápasy sa v riadnom hracom čase skončili remízou. Postupovali so šťastím, ale vo svojom strede mali Ronalda. So známymi sme počas turnaja skúsili uhádnuť víťaza, viacerí vrátane mňa sme si mysleli, že to budú Nemci. V semifinálovom súboji s Francúzskom však mali smolu,“ dodal dlhoročný hráč Spartaka Trnava (1965–1977). Zhodnotil aj počínanie slovenských a českých futbalistov.

Karol Dobiaš. Autor: SITA

„K českému tímu môžem povedať iba toľko, že spolu s Rusmi hrali najslabší futbal. Slováci sa dostali o jedno kolo ďalej, ale natrafili na Nemcov. Opäť sme sa mohli presvedčiť o ich buldodžej povahe, rovnako ako naša generácia pred 40 rokmi v Belehrade. My sme si už tesne pred koncom zápasu mysleli, že nám triumf neujde a Holzenbein nám dal hlavou gól na 2:2. Samozrejme, predĺženie je už vabank a na jedenástky sme vyhrali. Štyridsať rokov žijem v Česku a dovolím si tvrdiť, že Slováci majú momentálne lepšie mužstvo ako Česi. Obom reprezentáciám však držím palce a prajem postup na svetový šampionát do Ruska,“ doplnil Dobiaš.

Dovolil si aj porovnať dvoch najlepších hráčov planéty – čerstvého víťaza Zlatej lopty Cristiana Ronalda a Lionela Messiho.

„Obidvaja sú fenomenálni. Messi je menšej postavy, má dobrú ľavú nohu a ťažko mu vziať loptu. Ronaldo predvádza efektné ‚prešľapovačky‘, má enormné zrýchlenie a dokáže vystreliť pravou i ľavou nohou. Ronaldo má trochu inú silu strely bez ohľadu na to, ktorou nohou zakončuje, navyše, výborne hlavičkuje. Messi vie strieľať len ľavačkou. Keď má loptu na pravačke, samozrejme, z päťky gól dá, ale keď pravou nohou strieľa trebárs zo šestnástky, tak mu to brankár chytí,“ zhodnotil Karol Dobiaš.