Van Kessel sa v Slavii nepresadil, ale chce ešte zabojovať

Napriek tomu sa ofenzívny hráč Gino van Kessel, ktorý prestúpil k „zošívaným“ v lete údajne za viac ako tridsať miliónov českých korún z AS Trenčín a zatiaľ nenaplnil veľké očakávania, chce ešte pokúsiť presadiť do zostavy Slavie.

„Od Van Kessela sme asi všetci čakali o trochu viac, ale rovnakú skúsenosť s ním mali aj v Trenčíne, kde potreboval viac času na adaptáciu. Chceme, aby hral, ale aktuálne nemá v základe miesto. Chce však oň zabojovať,“ uviedol v správe na serveri iDnes.cz generálny riaditeľ Slavie Martin Krob.

O menšej vyťaženosti Van Kessela svedčia aj štatistiky. Dvadsaťtriročný reprezentant Curacaa si v jesennej časti I. českej ligy, po ktorej pražská Slavia figuruje na lichotivom 2. mieste so šancou zabojovať o titul, pripísal na konto len 7 štartov, z toho trikrát odohral kompletných 90 minút. Od konca septembra strávil na ihrisku v lige len chudobných 20 minút. Do streleckej listiny sa zapísal dvakrát, skóroval v remízových dueloch so Zlínom a Jihlavou v úvode súťažného ročníka.