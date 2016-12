Bol to rok snov, rozplýval sa Ronaldo

Najväčšiu zásluhu na triumfe „Los Blancos“ mal hviezdny portugalský reprezentant Cristiano Ronaldo. Čerstvý držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča roka 2016 od francúzskeho časopisu France Football si v stretnutí pripísal hetrik, keď v 60. min vyrovnal na 2:2 a v predĺžení dvoma zásahmi nastolil triumf Realu. Portugalčan sa stal prvým hráčom, ktorý zaznamenal hetrik vo finále „klubového mundialu“, razom sa s piatimi gólmi vyšvihol na prvé miesto v historickej tabuľke strelcov na MS klubov.

„Zažil som týždeň plný radosti spojený so ziskom Zlatej lopty a titulu na MS klubov. Bol to rok snov, či už v Madride alebo národnom mužstve. Ďakujem všetkým mojím spoluhráčom, lebo bez nich by som nikdy nevyhral žiadne individuálne ocenenie,“ povedal podľa portálu denníka AS Cristiano Ronaldo, ktorého označili za hráča zápasu. „Nečakal som, že ukončím tento rok tromi gólmi vo víťaznom finále MS klubov. Som veľmi šťastný. Mnoho sme si vytrpeli, ale kto chce víťaziť, musí sa prehrýzť ťažkými chvíľami. Ukončili sme rok najlepším možným spôsobom,“ doplnil 31-ročný rodák z Madeiry.

Na častú kritiku ohľadne jeho fyzickej kondície zareagoval slovami: „Od Cristiana vždy očakávate viac, no vždy vydám zo seba iba toľko, koľko vládzem. Štatistiky však neklamú. Tento rok bol jednoducho nezabudnuteľný. S Realom sme vyhrali Ligu majstrov, Európsky superpohár a teraz MS klubov, s Portugalskom sme triumfovali majstrovstvách Európy, pred niekoľkými dňami som získal Zlatú loptu. Je ťažké spomedzi týchto trofejí vybrať tú najcennejšiu, ale prvenstvo na ME vo Francúzsku má trochu výnimočnejšiu chuť, pretože to bolo prvýkrát.“

Prvý svetový šampionát klubov zorganizovali v roku 2000. V tom čase sa ešte konal aj populárny Interkontinentálny pohár, v ktorom každoročne od roku 1960 medzi sebou súperili najlepšie tímy Európy a Južnej Ameriky. Podujatiu však po viac ako štyroch desaťročiach definitívne odzvonilo v roku 2004 a pomyselnú štafetu prebral súčasný model MS klubov. Real Madrid získal v nedeľu už 5. titul svetového klubového šampióna, vrátane troch triumfov v Interkontinen­tálnom pohári.

Je to viac ako získalo ktorékoľvek iné mužstvo. „Los Blancos“ vyhrali v tejto sezóne po Európskom superpohári druhú trofej, celkovo tretiu v tomto kalendárnom roku. Na konci uplynulého ročníka sa taktiež tešili z víťazstva v Lige majstrov. V sezóne 2016/2017 je Real stále v hre v celkové prvenstvo v LM, španielskej La Lige aj národnom pohári Copa del Rey.

Madridský kouč Zinedine Zidane získal počas svojho prvého roka na lavičke Realu už tretiu trofej. Funkcie sa ujal začiatkom januára po tom, ako vedenie klubu odvolalo Rafaela Beníteza. „Biely balet“ odohral v tomto kalendárnom roku pod Zidanovým vedením dovedna 53 súťažných stretnutí, prehral iba dve.

Real Madrid triumfom nad Kašimou Antlers posunul klubový rekord, keď neprehral ani v 37. súťažnom stretnutí v sérii. Pred týždňom v sobotu prekonal víťazstvom v španielskej La Lige nad Deportivom La Coruňa (3:2) sériu 34 zápasov bez prehry, ktorý futbalisti kráľovského veľkoklubu predviedli ešte v sezóne 1988/1989 – vtedy ich trénoval Holanďan Leo Beenhakker.

Zidane po jokohamskom finále skonštatoval, že kráľovský veľkoklub prežil nezabudnuteľný rok. „Rok 2016 bol fenomentálny pre hráčov aj každého v klube. Teším sa z dobre odvedenej práce. Počas tohto obdobia sa nevyskytol žiadny kľúčový dátum, ktorý by všetko zmenil. Zlepšovali sme sa každým zápasom. Niekedy sme si aj dosť vytrpeli a nehrali sme tak, ako by sme mali, ale to je normálne. Naučili sme sa zvládať náročné okamihy, a to je pozitívne. Sme tím, ktorý dokáže v ktoromkoľvek okamihu uštedriť súperovi rozhodujúci úder. Chcem sa poďakovať hráčom za všetko, čo robia. Všetci idú rovnakou cestou. Prezident Florentino Pérez je veľmi šťastný, že sme vybojovali ďalšiu trofej,“ cituje Zidanove slová portál denníka Marca.

„Kedykoľvek mám v drese Realu Madrid možnosť zdvihnúť nad hlavu víťazný pohár, je to ako sen. Myslím si, že naše mužstvo si zaslúžilo vyhrať MS klubov. Uzavreli sme tento rok tak, ako sme si želali. Je to odmena za prácu a úsilie v minulej sezóne. Od Zidanovho príchodu lámeme rekordy, a to je tá správna cesta, v ktorej musíme pokračovať. Teraz potrebujeme poriadne ‚dobiť baterky‘, pretože v roku 2017 sa budeme usilovať o zisk ďalších troch trofejí,“ vyhlásil pre oficiálny klubový web kapitán Realu Sergio Ramos.

Japonský šampión si napriek nezdaru vyslúžil absolutórium: na vedúci úspech hráča úradujúceho víťaza európskej Ligy majstrov – francúzskeho útočníka Karima Benzemu – odpovedal Gaku Šibasaki dvoma gólmi v 44. a 52. min. Potom však prišiel spomenutý obrat, o ktorý sa postaral 31-ročný Cristiano Ronaldo. „Zdolali sme súpera, ktorý odohral skvelý zápas. Japonci ukázali pekný futbal a poriadne nám sťažili život. Museli sme ukázať charakter a silu, aby sme dotiahli duel do víťazného konca. Cristiano Ronaldo je najlepší na svete, vždy nám pomáha. V predĺžení sme ukázali, že náš tím sa nikdy nevzdáva. Bol to týždeň s mnohými krásnymi chvíľami – mal som narodeniny, odohrali sme dva zápasy a pridali ďalší titul do zbierky. Takto musíme pokračovať aj v budúcom roku,“ vyhlásil čerstvý tridsiatnik v bránke Realu Keylor Navas (nar. 15. decembra 1986).

Madridský kouč Zidane sa stal prvým trénerom v histórii, ktorý v súťažnom stretnutí využil nové pravidlo o štvrtom striedaní v priebehu predĺženia, keď v 112. min namiesto Cristiana Ronalda poslal na trávnik Álvara Moratu. Onedlho využil rovnakú možnosť aj kormidelník Kašimy Antlers Masatada Išii.