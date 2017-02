Dve žlté pre Tellesa za 74 sekúnd. Tréner Porta: Rozhodca nemal na výber

Podľa trénera portugalského tímu Nuna Espírita Santa nebolo pochýb o správnosti červenej karty.

„V Lige majstrov nemôže rozhodca urobiť iné rozhodnutie, než aké urobil,“ komentoval Santo situáciu, keď Telles dostal dve žlté karty počas 74 sekúnd. Druhú za ostrý sklz. „Bolo to pre nás potom ťažké, ale pomôže nám to v raste, pretože ťažké situácie tím posilňujú,“ dodal po prvej domácej prehre od vlaňajšieho apríla.

Červená karta bola dôležitým momentom zápasu aj pre brankára Porta Ikera Casillasa, ktorý je rekordmanom súťaže v počte štartov a v play off sa objavil už šestnásty rok po sebe.

„Aj Gigi Buffon (brankár Juventusu) mi po zápase hovoril, že tá červená karta im to veľmi uľahčila. My sme sa snažili a odohrali v obrane dobrý zápas, lenže tie dve minúty všetko zmenili,“ mrzela Casillasa spoluhráčova nedisciplinovanosť.

Juventus v druhej polovici presilovú hru využil a zlepenými gólmi striedajúcich hráčov Marka Pjaca a Daniho Alvesa si zaistil dobrú východiskovú pozíciu do odvety. „To, že sa presadili práve dvaja striedajúci hráči, je len náhoda. Sme v komplikovanej situácii a teraz bude ťažké bojovať o postup, ale ešte nie je koniec. Nesmieme sa vzdávať. Všetko je možné,“ upozornil Santo.

„Možno nám to Juventus uľahčí v odvete a tiež si nechá niekoho vylúčiť. Každopádne musíme ísť zápas odmakat a neprestáva veriť. Keď predvedieme v Turíne to najlepšie, môže sa to podariť,“ doplnil Casillas.