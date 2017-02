Heroický výkon Schmeichela udržal Leicesteru šancu. Zaslúžime ohromný kredit, tvdí

(Kliknutím na obrázok zväčši, Brankár Leicesteru Kasper Schmeichel v objatí s Jamiem Vardym po zápase so Sevillou.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Miguel Morenatti

Andalúzania na Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána proti úradujúcemu šampiónovi anglickej Premier League síce nedoplatili na to, že v 14. min nepremenil pokutový kop argentínsky stredopoliar Joaquín Correa, ale pri konečnom účtovaní ich táto zahodená šanca možno bude mrzieť.

Correa napravil svoje zaváhanie v 62. min z hry, pričom zverenci Jorgeho Sampaoliho viedli od 25. min zásluhou španielskeho záložníka Pabla Sarabiu. Všetko však pred odvetou, ktorá sa uskutoční 14. marca, znejasnil kanonier „líšok“ Jamie Vardy v 75. min.

„Sme mužstvo, ktoré má jasný cieľ. Dnes sme mali veľa príležitostí, v Lige majstrov by sme mali gólové šance premieňať. Vedeli sme, že Leicester má dobrý tím a aj u nás to potvrdil. Pred odvetou je všetko otvorené,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) čiernohorský zakončovateľ Sevilly Stevan Jovetič.

Domáci kormidelník po stretnutí zasalutoval súperovmu brankárovi Kasperovi Schmeichelovi a dodal, že španielske mužstvo by dosiahlo oveľa lepší výsledok, nebyť Dána v hosťujúcej svätyni.

„Dominovali sme, ale museli sme zápasiť so špičkovým brankárom. Keby hostia nemali Schmeichela, zápas by sa určite vyvinul inak. Chytal veľmi dobre. Boli sme lepší, mohli sme streliť veľa gólov. Nemali sme však šťastie. Ak v Anglicku udržíme ‚nulu‘, postúpime do štvrťfinále,“ povedal podľa portálu soccerway.com argentínsky kouč Sevillčanov Jorge Sampaoli.

Andalúzania sa v minulosti v osemfinálovej fáze LM predstavili dvakrát. V oboch prípadoch ako favorizované mužstvo vypadli: v sezóne 2007/2008 nestačili na Fenerbahce Istanbul, v ročníku 2009/2010 boli nad ich sily hráči CSKA Moskva. Leicester City účinkuje v osemfinále LM vôbec prvýkrát.

„Bol to ťažký zápas. Hrali sme proti silnému protivníkovi. V doterajšom priebehu sezóny sa nám príliš nedarí, v Seville sme chceli ukázať, čo vieme, a podať dobrý výkon. Ak sa zamyslím nad konečným výsledkom, 1:2 v prvom zápase na pôde súpera je celkom dobrý rezultát. V odvete na našom štadióne sa môže stať čokoľvek,“ skonštatoval dánsky gólman Leicestru Kasper Schmeichel, ktorý v stredajšom stretnutí inkasoval v rámci LM vôbec prvý raz.

Jeho úspešná šnúra sa skončila po 385 minútach. „Súper mal 22 striel. Očakávali sme náročný priebeh a niekedy sme mali aj šťastie. Za dnešok si však zaslúžime ohromný kredit,“ dodal syn niekdajšieho slávneho brankára Manchestru United Petra Schmeichela.

Ako pripomenulo štatistické twitterové konto OptaJoe, obávaný kanonier Leicestru City Jamie Vardy nevystrelil na bránku súpera viac ako štyri zápasy. Jeho prvá strela do priestoru troch žrdí po 380 minútach však znamenala, že „líškam“ bude v domácej odvete stačiť na prienik do štvrťfinále aj tesné víťazstvo 1:0.

„Vedeli sme, že musíme byť trpezliví a tiež sme si uvedomovali, že by sme sa mohli presadiť, ak sa nám podarí rýchlo prejsť cez prvú vlnu pressingu zo strany domácich hráčov. Presne to sme urobili pri našom góle. ‚Drinky‘ (Danny Drinkwater, pozn.) prenikol, naservíroval mi loptu ako na podnose a mne sa podarilo skórovať,“ povedal Jamie Vardy.

„Dnes sme naozaj trpeli, domáci ukázali svoju kvalitu. V závere sme mohli byť pri niektorých protiútokoch pokojnejší, ale čo je dôležité, pred stretnutím na našom štadióne je všetko otvorené. Aj doma to bude ťažké, ale sme pripravení na boj. Kasper Schmeichel bol dnes fantastický, chytil penaltu a obrancom dodával mnoho podpory. Som však spokojný s každým jedným hráčom,“ zhodnotil stretnutie tréner Leicestru City Claudio Ranieri.