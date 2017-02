Hokejový výsledok v Manchestri. Bol to jeden z najlepšich zápasov v sezóne

„Citizens“ vstúpili do duelu lepšie: Raheem Sterling v 26. min otvoril skóre. Hostia do prestávky otočili vývoj zásahmi Radamela Falcaa a Kyliana Mbappého. Päť minút po zmene strán mohol Falcao zasadiť Manchestru ďalší úder, nepremenil však pokutový kop. Argentínčan Sergio Agüero po hodine hry vyrovnal, Falcao vzápätí odčinil svoje zaváhanie a poslal Monačanov do vedenia 3:2.

Záverečných dvadsať minút však patrilo domácim hráčom, ktorí gólmi Agüera, Johna Stonesa a Leroya Saného výrazne vylepšili svoju pozíciu pred druhým meraním síl.

Tréner City Pep Guardiola mal po zápase radosť z dosiahnutého výsledku, no zároveň smerom k odvete zdvihol varovný prst. „Som šťastný z tohto výsledku, pretože stále ‚žijeme‘. Všetko je však otvorené. Ak nejaké mužstvo môže streliť tisíc, milión gólov, je to Monako. Bolo ťažké ubrániť protiútoky súpera, boli mimoriadne rýchli, najmä Lemar či Mendy. Samozrejme, musíme sa zlepšiť. V niektorých momentoch druhého polčasu sme mali smolu, ale aj šťastie. V odvete v Monaku nebudeme brániť výsledok, budeme chcieť streliť aspoň jeden gól,“ vyhlásil na pozápasovej tlačovej konferencii 46-ročný Španiel. Guardiola v minulosti úspešne zvládol všetkých sedem osemfinálových dvojzápasov ako tréner FC Barcelona a Bayernu Mníchov.

Jeho náprotivok na lavičke Monaka Leonardo Jardim označil za moment zápasu nevyužitú jedenástku Falcaa. „Bol to jeden z najvzrušujú­cejších zápasov LM v tejto sezóne. Pre fanúšikov je to v poriadku. Každý mohol byť rád, že sledoval tieto dve mužstvá. Oba tímy predviedli v útoku veľa kvality, padlo osem gólov. Kľúčovým okamihom zápasu bola penalta, keby sme ju premenili, mohli sme viesť 3:1. Takto protivník zanedlho vyrovnal na 2:2. Falcao však ukázal, že je skvelý útočník,“ povedal Jardim podľa webu denníka L'Equipe.

„Je to veľké sklamanie. Myslím si, že nám chýbalo trochu hernej inteligencie, aby sme uzavreli duel v náš prospech. Je ťažké čeliť mužstvu ako Manchester City, je to nebezpečný súper. Nevyužitá jedenástka? Mrzí ma to, ale už sa stalo. Všetko zostáva otvorené, doma potrebujeme na postup len dva góly,“ vyhlásil pre Le Figaro Kolumbijčan Falcao, ktorý v sezóne 2014/2015 v Manchestri hosťoval v drese konkurenčného United.

Ďalší dvojgólový strelec, Argentínčan Sergio Agüero, sa v ostatných týždňoch netešil veľkej priazni klubového trénera Guardiolu, no v správnom čase naplno preukázal svoje strelecké schopnosti. „Kouč od nás chce zakaždým viac a viac. Som rád, že mi v tomto zápase dal možnosť nastúpiť. Mohol som ukázať, čo viem a pomôcť mužstvu mojími gólmi,“ povedal 28-ročný zať legendárneho Diega Maradonu.

„Kniežatá“ v deviatom dueli na anglickej pôde napokon nepridali piate víťazstvo, herne však nesklamali. „Výsledok je sklamaním, ale za výkon som na našich hráčov veľmi hrdý. Dali do toho všetko. Bola to skvelá demonštrácia kvality Ligue 1. Futbaloví fanúšikovia zažili hody. Vyzeralo to ako na zápase ľadového hokeja,“ cituje portál soccerway.com viceprezidenta monackého klubu Vadima Vasilieva. Odveta je na programe v stredu 15. marca.