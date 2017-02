Sevilla hrá o život. Leicester hľadá gladiátorov

Stretávajú sa na európskej scéne, ktorá prináša mnohé špecifiká.

Vo forme hrajúca FC Sevilla hostí v úvodnom osemfinálovom zápase futbalovej Ligy majstrov bezradný Leicester. „V prvom rade potrebujem vojakov a gladiátorov. Znovu sa musím s niektorými hráčmi pozhovárať. Chcem od nich, aby bojovali v každom zápase a nechali na ihrisku telo i dušu,“ vravel Claudio Ranieri po súboji FA Cupu na ihrisku Millwallu.

Anglický šampión podľahol treťoligistovi 0:1 a potvrdil, že aktuálna sezóna je pre neho katastrofálna. Leicestru patrí v Premier League štvrtá pozícia od konca tabuľky a už po najbližšom kole sa môže zaradiť k trojici zostupujúcich.

Nie div, že fanúšikovia hromžia, hráči po každom zápase strácajú čoraz väčší kus z nádeje. Energiu môže do žíl futbalistov Leicestru vliať Liga majstrov. V nej sa anglickému zástupcovi darí. V skupinovej fáze prehral jeden zo šiestich zápasov a premiérovo si v pohárovej Európe zahrá aj na jar. Napokon, aj Ranieri už vyhlásil, že boje v Európe sú pre klub prioritou.

„Je šokujúce, ako hlboko Leicester v tejto sezóne spadol. Tréner sa snaží, neustále mení zostavu. Lenže odozva neprichádza. Ak neukážu Ranieriho zverenci nič z bojovnosti ani na ihrisku Sevilly, dočkajú sa ich priaznivci ďalšieho sklamania,“ tvrdí John Hartson, niekdajší waleský reprezentant.

Jeho slová by si mali vziať hráči Leicestru k srdcu. Najmä po varovných vyhláseniach zo Španielska. „Budeme hrať ako o život. Pre klub to bude historický zápas. Do Anglicka chceme cestovať s výhodou,“ hovorí Jorge Sampaoli, tréner Sevilly.

Španielsky klub si môže zahrať medzi najlepšími ôsmimi celkami Európy po druhý raz v histórii. Na premiéru si pamätá len torzo z jeho fanúšikov. Prišlo k nej v roku 1958. V časoch, keď sa najlepšia klubová súťaž sveta volala Európsky pohár.