Tréner Dortmundu napriek prehre o postupe nepochybuje: Hrali sme brilantne

Napriek prehre označil výkon svojho tímu za brilantný a nepochybuje o tom, že doma Borussia dvojzápas otočí. Len potrebuje zlepšiť koncovku.

„Nepovedal by som, že sme hrali výborne, my sme hrali úplne brilantne. Je to extrémne komplikovaný výsledok, ale som pyšný na to, ako sme sa prezentovali. Predviedli sme neskutočne dominantný výkon,“ vyhlásil Tuchel.

Dortmund mal celý zápas výraznú prevahu a na gólové šance zvíťazil 9:1. Súper sa presadil z jedinej strely na bránku na začiatku druhého polčasu po rohovom kope.

„Toto je možné len vo futbale, že hráte tak skvele, máte toľko gólových šancí, nepustíte súpera absolútne k ničomu a aj tak prehráte. Našťastie je tu druhý zápas, a keď predvedieme rovnaký výkon, nepochybujem, že postúpime. Len musíme byť presnejší v zakončení,“ uviedol Tuchel.

Smoliarom zápasu sa stal hosťujúci kanonier Pierre-Emerick Aubameyang. Útočník, ktorý reprezentoval Gabon na nedávnom Africkom pohári národov, vedie so 17 gólmi tabuľku strelcov nemeckej ligy, ale v Lisabone zahodil dve stopercentné šance a navrch v 58. minúte nepremenil ani penaltu.

Tuchel ho preto o chvíľu neskôr stiahol z ihriska. „Odkedy sa vrátil z afrického šampionátu, je na tom fyzicky trochu horšie. Keď som videl reč jeho tela po tej nepremenenej penalte, usúdil som, že dnes gól nedá. Ale neviem si predstaviť, že by mal problém s tým, že striedal,“ uviedol Tuchel.

Benfica mohla za výhru ďakovať hlavne brankári Edersonovi, ktorý chytil niekoľko gólových šancí a penaltu. „Predviedol som pár dobrých zákrokov, ale nemyslím, že som hrdina. Ním je celý tím, preto sme vyhrali,“ povedal dvadsaťtriročný brazílsky gólman.

„Je to sladké víťazstvo. Je zložité hovoriť po takomto zápase o spravodlivosti. Súhlasím, že Dortmund je silný tím a mali viac z hry. Ale proti takým súperom proste musíte vedieť trpieť a hrať na hrane, čo sa nám dnes podarilo,“ uviedol tréner Benficy Rui Vitória.