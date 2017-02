Maradona neuspel. Pokorí slávny Real Hamšík?

Majstri sveta i Európy

Aj takéto slová chvály si už mohol o sebe prečítať v médiách Marek Hamšík. Slovenská futbalová hviezda prežíva skvelú sezónu. Ozdobiť ju môže unikátnym úspechom. Neapolský kapitán sa so spoluhráčmi pokúsi pretlačiť v súboji ťažkých váh slávny Real Madrid.

„Je to jeden z najlepších klubov sveta. Stačí sa pozrieť na počet trofejí, ktoré má vo svojej vitríne,“ hovorí Hamšík pred úvodným výkopom prvého osemfinálového zápasu Ligy majstrov. Hostí ho vypredaný štadión Santiaga Bernabeua. V 80-tisícovom hľadisku by mali mať hostia výraznú podporu. Podľa odhadov cestovalo do Madridu približne 10-tisíc neapolských priaznivcov.

Keď sa Hamšík dnes večer zadíva na druhú stranu ihriska, zasvieti v jeho očiach akiste obrovské odhodlanie, ale i rešpekt. Napokon, stáť bude zoči-voči svetovým superhviezdam. Na čele s najlepším futbalistom planéty Cristianom Ronaldom. Portugalčan bude mať po boku majstrov sveta i Európy. Či partiu, ktorá vlani najprestížnejšiu klubovú súťaž ovládla. V dejinách Realu po jedenásty raz.

„Uvedomujeme si, že vyzývame skvelého súpera. Napriek tomu nechceme upustiť od našej hry. Veríme, že môžeme dosiahnuť dobrý výsledok,“ tvrdí Hamšík v rozhovore pre svoju oficiálnu stránku.

Odchovanec Jupie Podlavice čelil počas kariéry mnohým veľkým tímom. V Taliansku si pravidelne meria sily s Juventusom Turín či milánskym AC. Na európskej scéne vyzýval hviezdy Arsenalu Londýn, Borussie Dortmund, Bayernu Mníchov či Manchestru City. V reprezentačnom drese konkuroval svetovým šampiónom zo Španielska, Nemecka či Talianska, slovenské farby hájil v súbojoch s hrdým Anglickom či Francúzskom.

Mal sotva dva mesiace

Dvojzápas s Realom by však mohol byť najprestížnejším v kariére neapolskej legendy. „Bude to veľký súboj. Napokon, Neapol si zahral s Realom naposledy v roku 1987. Vtedy som mal sotva dva mesiace,“ hovorí Hamšík.

V zostave talianskeho klubu nechýbal pred tromi desaťročiami Diego Maradona. Argentínska ikona, ktorá by dnes nemala chýbať v hľadisku, nepriviedla svojich spoluhráčov v súboji s najslávnejším klubom sveta k úspechu. Hamšík ho môže prekonať.

„Neapolčania môžu narobiť problémy komukoľvek. Aj Realu. Čeliť Ronaldovi, Benzemovi či Balovi, s tým sa v Taliansku nestretnú. Myslím si však, že tréner Maurizio Sarri má dostatočne kompaktné mužstvo,“ vraví Fabio Cannavaro, niekdajší kapitán talianskej reprezentácie.

Najväčšia zodpovednosť bude ležať na Hamšíkových ramenách. Slovák je s deviatimi ligovými gólmi druhým najlepším strelcom (za šestnásťgólovým Driesom Mertensom) i asistentom tímu. Spoluhráčom prihral na sedem presných zásahov (José Callejón na deväť). „Trio Hamšík, Mertens, Callejón je extrémne nebezpečné. Neapol môže priviesť k úspechu,“ upozorňuje Alváro Morata, útočník Realu. Hamšík stojí na začiatku väčšiny gólových akcií, zodpovedne si plní defenzívne úlohy. Nie div, že podľa špecializovaného portálu transfermarkt.de stúpla jeho cena na 45-miliónov eur. Žiadny z neapolských futbalistov nemá vyššiu hodnotu.

V drese Realu ich je viacero. Uspeje Hamšík v súboji futbalových superboháčov a urobí prvý krok k svojmu premiérovému postupu do štvrťfinále Ligy majstrov?