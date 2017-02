Parížska tradícia je v ohrození. Prichádza Barcelona

Po dvojmesačnej prestávke zažiaria na scéne hviezdy futbalovej Ligy majstrov. Osemfinálovú fázu otvorí aj jeden zo šlágrov, v ktorom sa Paríž St. Germain pokúsi zaskočiť Barcelonu.

„Každý vie, kto je favoritom. My to určite nie sme. Vpred nás však ženie túžba a sen. Vieme, že nie sme bez šance,“ hovorí pred úvodným výkopom skúsený parížsky stredopoliar Thiago Motta. Pre talianskeho reprezentanta budú súboje so španielskym šampiónom atraktívne. Na Nou Campe totiž pôsobil osem rokov (1999–2007).

Na trávniku Parku princov však bude v utorok večer chýbať. Z disciplinárnych dôvodov si posedí len na tribúne.

Aj Motta má v pamäti okamihy z ostatných stretnutí Parížanov s Barcelončanmi. Oba veľkokluby si zmerali sily vo štvrťfinále Ligy majstrov v rokoch 2013 a 2015. Zatiaľ čo pred štyrmi sezónami rozhodlo o postupe Barcelony viac nastrieľaných gólov na ihrisku súpera (2:2 a 1:1), predvlani sa radoval favorit po jednoznačnom priebehu. Zvíťazil v oboch zápasoch (3:1 a 2:0).

Z ôsmich gólov sa o šesť postaralo obávané útočné trio Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar. Brazílčan sa strelecky presadil trikrát, Uruguajčan dva razy, Argentínčan raz.

Francúzsky majster sa na súboj gigantov výborne naladil. Na ihrisku Bordeaux vyhral pohodlne – 3:0. „Bol to náročný zápas. Skutočne ostrý test našich schopností však máme ešte len pred sebou. Pri všetkej úcte: Bordeaux nie je Barcelona,“ naznačuje veľký rešpekt pred najbližším súperom Unai Emery, tréner Paríža.

Španielsky expert je mimoriadne motivovaný. Veď ešte vlani patrila Barcelona k jeho najväčším rivalom. V lige jej čelil mnohokrát, keď viedol FC Sevilla.

Teraz dúfa, že dodrží parížsku tradíciu. PSG nechýbal v ostatných štyroch sezónach Ligy majstrov vo štvrťfinále ani raz (do semifinále nikdy neprenikol). Sebavedomia môžu mať jeho zverenci dostatok. Veď v tejto sezóne ešte nenašli premožiteľa.

Barcelona však preverí obranu Parížanov tak, ako je toho schopný málokto. Napokon, v generálke si zverenci Luisa Enriqueho počínali suverénne. Na pôde Alavésu zvíťazili vysoko – 6:0.

Utorňajši program (20.45)

Osemfinále, prvé zápasy: Benfica Lisabon – Borussia Dortmund (priamy prenos na Digi Sport 5), Paríž St. Germain – FC Barcelona (Digi Sport 4).