Zahrá si už aj Trenčín. Privítajú ho na Pasienkoch

Trenčania mali jediní o týždeň viac času na prípravu. V prípravných zápasoch sa im v zime príliš nedarilo, uplynulý víkend, keď už ostatní hrali o body, nastúpili v generálke proti Novému Mestu nad Váhom a nebola to nijaká sláva – s druholigistom len remizovali 1:1.

„Jar sa pre nás začína až tento víkend, sme plní odhodlania,“ zdôraznil trenčiansky tréner Martin Ševela v rozhovore na klubovej stránke. „Mali sme veľkú obmenu kádra, týždeň k dobru nám padol vhod, potrebovali sme s hráčmi prebrať nejaké veci.“

Trenčínu jeseň vôbec nevyšla, ale Ševela potvrdil, že cieľom zostáva miestenka do pohárovej Európy. „Už sme si zvykli, že v lete hráme v pohári. Musíme sa postupne sústrediť na každý zápas a pokúsiť sa vždy vyhrať. Hneď na úvod nás čaká jedna z najťažších prekážok,“ pripomína Ševela.

Aj slovanisti majú na jar rovnaký cieľ, chcú skončiť v tabuľke na mieste, ktoré im zabezpečí účasť v európskej súťaži. Po zaváhaní Žiliny v Senici strácajú na lídra už len deväť bodov, hoci po jesennej časti bol rozdiel sedemnásťbodový. Ak chcú ešte zdramatizovať boj o titul, nemôžu si dovoliť nijaké zaváhania.

Trenčín je súper, proti ktorému sa belasým v poslednom období vôbec nedarí – z uplynulých siedmich zápasov vyhrali len jediný. Na jeseň podľahli v Trenčíne 1:2 a posledné vzájomné stretnutie na Pasienkoch sa skončilo pre domácich malou pohromou – podľahli 0:4.

Ťahákom pre fanúšikov by mohol byť návrat klubovej legendy Róberta Vitteka. Na jeseň skúšal šťastie v maďarskom DVSC Debrecín, nastúpil v jeho drese v ôsmich stretnutiach (dva góly). Teraz absolvoval 34-ročný útočník so spoluhráčmi len pár tréningov, ale už v sobotu by sa mohol aspoň na chvíľu objaviť aj na trávniku. „Je to skúsený futbalista a verím, že nám pomôže,“ privítal jeho návrat bratislavský kouč Ivan Vukomanovič.

Kolo otvoria v Dunajskej Strede, začína sériu piatich zápasov na domácom trávniku a futbalisti DAC veria, že im pomôže k zlepšeniu postavenia v tabuľke. Naopak, až do apríla sa museli vzdať domáceho prostredia Trnavčania, pretože na Štadióne Antona Malatinského vymieňajú trávnik. V sobotu sa síce oficiálne predstavia ako domáci tím, ale Senicu privítajú v Zlatých Moravciach.

Program 21. kola

Sobota: 14.00 Dun. Streda – Prešov, 17.00 Trnava – Senica (v Zlatých Moravciach), Slovan – Trenčín (RTVS). Nedeľa: 15.20 Ružomberok – Podbrezová (Dajto), 17.30 Žilina – Zlaté Moravce-Vráble (TV 213). Michalovce majú voľno.