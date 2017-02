V slovenskej lige behajú futbalisti 32 krajín

Toto číslo nemusí byť ešte konečné, v najbližších dňoch sa môže meniť, pretože kluby stále majú možnosť dopĺňať svoje kádre, ale tiež sa s niektorými hráčmi rozlúčiť.

Čechov je stále menej

Rekordný počet legionárov bol v slovenských tímoch pred piatimi rokmi. Vtedy sa ich na súpiskách na jarnom štarte objavilo až 85, pravda, v súťaži bojovalo dvanásť účastníkov. Nikdy doteraz však nemala slovenská liga také pestré zastúpenie krajín. Kým na jar 2012 podľa záznamov Pravdy hrali na Slovensku futbalisti z 28 krajín, teraz k nim pribudli ešte štyri (spolu so Slovákmi ich je 32).

Zaujímavá je skutočnosť, že stále klesá počet českých futbalistov v slovenských službách. Pred piatimi rokmi behalo po trávnikoch ihrísk prvej ligy 32 českých hráčov, pred troma rokmi ich bolo 11 a aktuálne len 9. Aj to najmä zásluhou Seničanov. Tí donedávna živili mimoriadne početnú legionársku kolóniu, lenže vážne finančné problémy znížili počet cudzincov na päť, z toho sú štyria Česi.

Trenčín má 16 legionárov

Českí futbalisti už v slovenskej súťaži nepredstavujú väčšinu medzi legionármi. O prvé miesto v tabuľke sa s nimi delia Holanďania, ktorých je takisto deväť, len o dvoch menej je Nigérijčanov a o troch Srbov. Na porovnanie: v českej najvyššej súťaži, ktorá rozbehla svoju jarnú polovicu takisto uplynulý víkend, pôsobí 29 Slovákov (16 mužstiev, ale 3 nemajú ani jedného slovenského hráča).

Jasne najviac legionárov sa objavuje v trenčianskom tíme. Obhajca titulu napísal na súpisku až 16 cudzincov. O štyroch menej má Slovan, o piatich Žilina. Naopak, na takmer výlučne slovenských hráčov sa spoliehajú v Prešove. Majú iba jedného zahraničného futbalistu. V nedeľňajšom súboji poslal na ihrisko tréner nováčika Miroslav Jantek Nigérijčana Hectora Tubonemiho až štyri minúty pred koncom.

Slovan postavil ôsmich cudzincov

Ani v Ružomberku sa nespoliehajú na legionárov – majú len dvoch, aj to z Česka. Jeden z nich – Erik Daniel – prestúpil do MFK len túto zimu z krachujúcej Myjavy. Ružomberský tréner Norbert Hrnčár oboch (Daniela a Mareša) postavil do základnej zostavy v súboji v Zlatých Moravciach. Domáci dali šancu štyrom cudzincom a jeden z nich im zachránil bod. Kouakou Privat Yao z Pobrežia Slonoviny vybehol z lavičky náhradníkov desať minút pred koncom a v nadstavenom čase z poslednej akcie zápasu vyrovnal na 1:1.

Dvojgólový hrdina zápasu medzi Slovanom a Prešovom Seydouba Soumah. Autor: SITA, Radoslav Matas

V štyroch stretnutiach, ktoré už v úvodnom jarnom kole odohrali, padlo len chudobných šesť gólov, ale štyri z nich strelili cudzinci a výrazne pomohli svojim mužstvám k bodom. Slovanista Seydouba Soumah z Guiney dal oba góly svojho tímu. Práve belasí nasadili v úvode jari vo svojom mužstve najviac hráčov s pasom iných krajín – proti Prešovu si ich zahralo osem.

Rekord držia z júla 2015 Zlatomorav­čania. Veľa nechýbalo a ViOn by v súboji so Slovanom (1:2) dal šancu čisto legionárskej základnej zostave – prvý raz sa v nej objavilo až deväť cudzincov (desiaty nastúpil v priebehu zápasu).