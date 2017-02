Kóňu teší víťazný debut, ktorý bol zároveň aj jubilejný

„Belasí“ potvrdili pod Tatrami úlohu favorita a dvoma gólmi guinejského stredopoliara Seydoubu Soumaha v 70. a 80. minúte si pripísali tri body do tabuľky a posunuli sa na 2. miesto: majú v súčasnosti deväťbodový odstup od žilinského lídra. K vydarenému vstupu do jarnej časti prispel pri svojom jubilejnom 250. štarte v najvyššej slovenskej súťaži aj Kóňa, ktorý na poste defenzívneho stredopoliara odohral proti nováčikovi zo Šariša celé stretnutie.

„Je to pekné číslo, ale ja štatistiky veľmi nesledujem. Radšej mať menej štartov a poriadnych, než veľa a priemerných. Samozrejme, že takáto méta poteší, ale dôležitejšie je, že sme v nedeľu uspeli. Takto som si predstavoval debut v Slovane – víťazstvom,“ uviedol v rozhovore na oficiálnom klubovom webe onedlho 33-ročný futbalista (nar. 1. marca 1984), ktorý predtým nastúpil v prvoligovej súťaži aj za FC Nitra (51 stretnutí /8 gólov), Artmediu Petržalka (14/1), FK Senica (133/13) a Spartak Myjava (51/6). K doterajším 28 presným zásahom v premiére za Slovan Bratislava nepridal ďalší gól, ale v novom kolektíve sa veľmi rýchlo adaptoval a mal by byť prínosom pre historicky najúspešnejší slovenský klub. „Určite niečo zaplatím do tímovej kasy, či už za podpis zmluvy alebo za prvý ligový zápas. Brankár Janko Mucha už niečo vykrikoval, že musím niečo zaplatiť a neminie ma to,“ skonštatoval nitriansky rodák Tomáš Kóňa.

Najnovšia posila „belasých“ priznala, že víťazstvo nad posledným tímom tabuľky sa nerodilo vôbec ľahko. „Prešov na začiatku zahodil obrovskú šancu, mali sme tam aj trochu šťastie. Po zmene strán sme ovládli hru. Vedel som, že v druhom polčase bude v obrane Tatrana viac dier a bude sa nám lepšie kombinovať. Súper totiž často behal bez lopty, a to sa počas celého zápasu zvláda len ťažko. V kabíne som hovoril, že dôležité je hrať vzadu na nulu a nejaký náš gól tam určite padne. Napokon sme dali dva krásne a mohli sme aj viac. Zaslúžene sme vyhrali,“ zhodnotil Tomáš Kóňa, ktorý utvoril na pozícii defenzívneho záložníka dvojičku s Holanďanom Joerim de Kampsom – a ich spolupráca fungovala perfektne.

Tomáš Kóňa (vľavo) s Ivanom Kmotríkom ml. Autor: Facebook

„S Joerim sme na takej rovnakej futbalovej vlne, výborne si rozumieme. Aj so Soumim (Seydouba Soumah, pozn.) sa mi dobre hrá. V strede poľa sa vhodne dopĺňame,“ vyjadril sa "Kongo“, ako znie prezývka Tomáša Kóňu.

V jarnej ouvertúre zaváhal líder fortunaligovej tabuľky MŠK Žilina prekvapujúco na trávniku Senice (0:2) i dovtedy druhý tím poradia ŽP Šport Podbrezová domácou bezgólovu remízou s Dunajskou Stredou. Bratislavský klub sa k nim nepridal. „Je to ďalšia motivácia a pozitívny impulz. Na Podbrezovú sme sa bodovo dotiahli, na Žilinu strácame deväť bodov. Treba bojovať, máme teoretickú šancu a uvidíme, ako sa nám bude dariť a či MŠK ešte zakopne. Musíme si úprimne povedať, že to nie je v našich rukách, ak aj všetko vyhráme, potrebujeme, aby oni zaváhali. Máme však Žilinu ešte doma a môže sa to ešte zamotať. Verím, že to bude až do konca súťaže dramatické,“ vyhlásil Tomáš Kóňa, ktorý má na konte aj päť štartov v drese slovenskej reprezentácie.