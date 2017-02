Žilina prišla o šesť bodov. Stále je jasný favorit

Žilinčanov by mala držať v najvyššej pohotovosti najmä skutočnosť, že jesennú časť ligy vyhrali pred týmto ročníkom už sedemkrát, ale len štyri razy ju dotiahli do víťazného konca. Varujúca je najmä situácia z ročníka 2010/2011. Po jeseni jasne viedli – pred druhou Senicou o šesť bodov a pred piatym Slovanom o dvanásť, ale nakoniec získal titul bratislavský tím a Žilina padla až na tretie miesto. Na belasých strácala v závere neuveriteľných 14 bodov. Ich najväčší súper bol teda na jar úspešnejší o 26 bodov!

„Bola to skúsenosť, ktorá nám hovorí, aby sme boli ostražití, nesústreďovali sa na ostatných, ale na svoje úlohy. Ligová súťaž je beh na dlhej trati, jarné stretnutia bývajú špecifické. Máme dôvod byť sebavedomí, ale aj pokorní,“ pripomína žilinský tréner Adrián Guľa.

Myjavčania v zime zdupkali z ligy a odrátali ich výsledky. Na tieto zmeny doplatila najviac Žilina. Jediná dva razy zdolala Myjavčanov a preto prišla o šesť bodov, Podbrezová, Trnava a Ružomberok o štyri. MŠK tak stratil rekordný dvanásťbodový náskok pred druhou Podbrezovou a sedemnásťbodový pred tretím Slovanom.

Podľa trnavského trénera Miroslava Karhana odstúpenie Myjavy, ktorá bola po jeseni na šiestom mieste, prinieslo negatívny dopad na celú súťaž. „Liga sa znehodnotila, prospech z toho má Slovan, utrpeli sme my a tiež Žilina. Liga je týmto neregulárna,“ vyhlásil.

Len trom mužstvám z jedenástich neodrátali v zime nijaké body: Trenčín, Zlaté Moravce-Vráble a Senica totiž v dovedna štyroch zápasoch nezískali s Myjavčanmi ani bod a dokonca im nestrelili ani gól. Dôjde aj k ďalšej paradoxnej situácii. Hoci výsledky Myjavčanov už v tabuľke nebudú, góly ich súperov už z neexistujúcich stretnutí zostávajú v platnosti a takisto aj karty.

Na jeseň suverénna Žilina udržala káder pokope a ešte sa posilnila. Postupne by sa mali vrátiť do mužstva aj dlhodobí maródi, ktorí boli pred zraneniami oporami mužstva (Pečovský, Mazáň či Otubanjo).

Novými hráčmi sú najmä mladí a ofenzívni futbalisti, ktorí nielen zvyšujú konkurenciu, ale majú potenciál bojovať o miesto v základnej zostave (Slovák Samuel Mráz, Litovčan Eligijus Jankauskas, Azerbajdžanec Ramir Šejdajev). Najmä preto by Žilinčania mohli bez väčších problémov obhájiť svoje líderské postavenie v súťaži. „Chceme byť zároveň úspešní aj v Slovenskom pohári – Slovnaft Cupe. Veríme, že jar zvládneme podobne ako jesennú časť,“ zdôraznil športový manažér MŠK Karol Belaník.

Po odstúpení Myjavy je jasný zostupujúci, na opačnom konci tabuľky stratila liga napätie boja o záchranu, ktorý sa na konci jesene zdal dosť zamotaný. Z tohto pohľadu by najviac pozornosti malo pútať súperenie o miestenky do Európskej ligy. Rada by ju získala momentálne štvrtá Trnava, ale bude musieť odrážať aj útok Ružomberka a Trenčína, ktorí sú hneď za ňou.

Zimná prestávka bola najkratšou v histórii samostatnej slovenskej ligy. Ešte nikdy neodštartovala súťaž v takom skorom termíne. Vyvoláva to polemiky a zväčša negatívne reakcie. Situácia na slovenských štadiónoch sa zlepšuje, tráviky sú vyhrievané, čiže je predpoklad, že sa zápasy odohrajú.

Otázkou zostáva, koľko fanúšikov si v tomto počasí nájde cestu na stretnutia. Napríklad v podtatranskom Poprade. Stáva sa jedným z centier súťaže, pretože tu bude mať svoje dočasné domovské sídlo prešovský Tatran, v čase rekonštrukcie svojho štadióna tam odohrajú v tomto zimnom období minimálne dve stretnutia aj Michalovčania. Aj preto v úvodnom „jarnom“ kole odohrajú dva z piatich zápasov na popradskom štadióne.