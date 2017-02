DAC uvoľnil strelca. Trénerovi najviac chýbajú góly

„Chceme byť každý rok lepší. Vlani sme skončili v lige na siedmom mieste, teraz každé umiestenie do šiesteho miesta bude pre nás bonusom. V Slovenskom pohári – Slovnaft Cupe sme vo štvrťfinále a chceme hrať vo finále. To však znamená postúpiť cez ambiciózny Poprad a potom aj Žilinu,“ naznačil ambície Végh.

Do konca roka by mali na Žitnom ostrove dokončiť výstavbu štadióna. Akadémia využíva už šesť ihrísk (štyri s prírodnou a dve s umelou trávou) a do leta ich bude osem.

Dunajskostredčania absolvovali v zime trinásťdňové sústredenie v Turecku. Odohrali päť zápasov, ale tréner Csaba László vyjadril ľútosť, že dve plánované stretnutia sa neuskutočnili, čo narušilo jeho plány.

„Máme za sebou niekoľko týždňov tvrdej prípravy, v ktorej sme sa usilovali čo najlepšie pripraviť na jarnú časť súťaže a zapracovať do tímu nových hráčov,“ zdôraznil kouč, ktorý v utorok oslávil 53. narodeniny.

S mužstvom chce ísť stále vyššie. „Na to si budeme musieť udržať úspešnú bilanciu na našom novom štadióne, ale vyhrávať aj na súperových ihriskách. Chceme, aby sme v zápasoch viac dominovali nad našimi súpermi a boli ofenzívnejší. V príprave sme naznačili v tomto zlepšenie, ale musíme to ukázať aj v súťažných stretnutiach.“

László zdôraznil, že slabinou zostáva najmä strieľanie gólov. Napriek tomu DAC uvoľnil v zime svojho aktuálne najúspešnejšieho strelca Szarku, ktorý odišiel do Diósgyőru. Mal by ho nahradiť najmä mladý útočník Šafranko z Prešova, ktorý naposledy hosťoval v Podbrezovej. DAC posilnil aj reprezentant do 21 rokov Šatka, ktorý prichádza na hosťovanie z Newcastlu United. Ďalšieho talentovaného hráča Kosorína získal zo Senice.

Dunajskostredský dres bude obliekať naďalej aj chorvátsky stredopoliar Marin Ljubičič. Predĺžil zmluvu s DAC o dva roky a stal sa novým kapitánom tímu. „Mal som aj iné ponuky, ale v Dunajskej Strede sa mi páči, mám tu všetko, čo potrebujem,“ vyhlásil.

Tréner László vyslovil túžbu, aby v budúcnosti každý domáci zápas sledovalo plné hľadisko nového štadióna. „To je náš hlavný cieľ. Ak sa nám to podarí, bude to znamenať, že sme na dobrej ceste,“ uzavrel.

DAC Dunajská Streda Po jeseni: 8 miesto

Najväčšia posila: Pavol Šafranko

Najciteľnejší odchod: Ákos Szarka

Podbrezová túži po pohárovej miestenke

Futbalisti Podbrezovej boli najpríjemnejším prekvapením jesennej časti najvyššej súťaže a na jar ich čaká boj o pohárovú miestenku. Podbrezová je aktuálne druhá, ale skôr ako na súperenie o titul so Žilinou, bude musieť odrážať útok Trnavy zo štvrtej pozície a najmä Slovana Bratislava, ktorý je tretí a v redukovanej tabuľke stráca na Podbrezovčanov už len dva body. Oboch súperov privíta Podbrezová už čoskoro na svojom trávniku.

„Jar bude veľmi náročná, budeme potrebovať každého zdravého hráča. Dúfam, že pozíciu, ktorú sme si tvrdo vydobyli, dokážeme ubrániť, budeme konkurencieschopní najlepším a dotiahneme náš sen do úspešného konca,“ vyjadril sa na prahu jarnej časti tréner Marek Fabuľa.

Podbrezovčania urobili v zimnej príprave maximum, aby boli úspešní. Podmienky mali podľa trénera veľmi dobré. Nielen doma, ale aj na dvanásťdňovom sústredení v Turecku. Odohrali dovedna až sedem zápasov, z nich štyri v tureckom Side. Tam na záver sústredenia – už pred desiatimi dňami – zvládli aj generálku na ligu. Nad kazašským súperom FC Ordabasy zvíťazili 2:0 a dobre sa naladili na pokračovanie ligovej súťaže. Aj celková bilancia v príprave je mierne plusová: dve víťazstva, štyri remízy, jedna prehra.

Tréner bol spokojný s kvalitou súperov. Podľa neho boli silnejší ako v minulosti, dali jeho zverencom zabrať a zároveň odhaľovali nedostatky jeho mužstva v porovnaní s medzinárodnými kritériami.

Fabuľu najviac trápili zranenia hráčov, z tréningu vždy na nejaké obdobie vypadli Breznaník, Viazanko, Kostelný, Bernardina… V príprave nemal ani raz kompletný káder a už teraz je isté, že niektorí hráči mu budú v úvode jari chýbať, možno aj v celom jej priebehu. Do tejto kategórie patrí stredopoliar Dejan Peševski, ktorý si poranil koleno a v januári musel podstúpiť operáciu.

V kádri nenastali vážnejšie zmeny. Niektorým hráčom sa skončila zmluva, Šafrankovi, ktorý až na jeden prípad nastúpil vo všetkých jesenných zápasoch (strelil štyri góly), uplynulo hosťovanie, vrátil sa do Prešova a odtiaľ zamieril do Dunajskej Stredy. Z nových hráčov sa dobre ukazoval Mikuš, ktorý prišiel z Bohemiansu Praha. V prípravných zápasoch bol najlepším strelcom mužstva, dal tri góly z ôsmich.