Bez posíl. Senica rokuje s investorom

Seničania sa už niekoľko mesiacov vyrovnávajú s vážnymi finančnými problémami, dokonca hrozilo, že klub by mohol v doterajšej podobe skončiť. Momentálne jeho zástupcovia rokujú s možnými investormi, ktorí by mu pomohli nielen prežiť, ale zabepečiť aj do budúcnosti potrebné zázemie. Záujemcov je momentálne viac a sú zo zahraničia.

Problémy sa odrazili aj na zimnej príprave. Tím ju absolvoval tentoraz len v domácich podmienkach a odohral v nej iba štyri zápasy. Naposledy nastúpil na stretnutie pred desiatimi dňami s Trnavou (prehra 0:2), ktorá ich už čoskoro čaká aj v lige. V jednom prípade vycestovali do Budapešti, kde sa stretli s MTK (prehra 0:2).

„Veľa hráčov odišlo, mužstvo sme skladali len veľmi ťažko, bolo nás málo, pomáhali sme si s hráčmi, ktorí boli na skúške,“ vysvetlil tréner Miroslav Mentel. Podľa jeho slov klubu pomohli niektoré domáce mužstvá, ktoré uvoľnili svojich hráčov na hosťovanie. „Budeme na jar bojovať najmä s mladými futbalistami, uvidíme, na čo to bude výkonnostne stačiť. V každom prípade chceme súťaž dôstojne odohrať, ale najmä spočiatku bude asi cítiť, že sme dávali mužstvo dokopy v poslednej chvíli,“ doplnil kouč.

Z jesenného kádra odišlo dvanásť hráčov, väčšina z nich boli cudzinci a skončili sa im zmluvy. Mužstvu bude asi najviac chýbať talentovaný Mráz, ktorý prestúpil do Žiliny. Noví hráči prišli zväčša na hosťovanie, či a ako pomôžu mužstvu, ukáže až priebeh súťaže.

