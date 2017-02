Ružomberok chce útočiť na štvrtú priečku

Mužstvo z Liptova tentoraz nevycestovalo za teplom. Prípravu odštartovalo 7. januára, absolvovalo ju v domácich podmienkach (na umelej tráve a vo vlastnej posilňovni). Spestrením bol akurát šesťdňový výjazd do Čiech, v rámci ktorého mužstvo dostalo dve poriadne lekcie od pražských "S“ (so Spartou prehralo 0:5 a so Sláviou 1:6) a bezgólovú remízu dosiahlo v Karvinej. Ružomberčania v príprave zo siedmich zápasov len dva vyhrali a to so slovenskými druholigistami – s Martinom 10:0 a v generálke s Nitrou 1:0.

"Zima bola omnoho kratšia ako v minulosti, no to, čo sme si naplánovali, mužstvo odtrénovalo. Som presvedčený, že po fyzickej stránke sme pripravení výborne. Čo sa týka zápasov, vedeli sme, že v Prahe to bude náročné. Výsledky nie sú príjemné, ale verím, že sme múdri a šikovní, preto sa z nich poučíme,“ konštatoval kouč Ružomberčanov Norbert Hrnčár.

Káder po jeseni opustili dvaja hráči – päťgólový reprezentant do 21 rokov Chrien (z hosťovania si ho stiahla Viktoria Plzeň) a Kolčák (upísal sa maďarskému FC Gyirtmót Győr). Do kabíny pribudla len jedna rýdzo nová tvár – mladý 19-ročný ofenzívny stredopoliar Dalibor Takáč z VSS Košice. Hoci na próbe bolo niekoľko potenciálnych kandidátov na ružomberský dres, medzi nimi aj stopér Dionatan Texeira, naposledy hráč anglického Stoke City. "Viacerí chalani sa vystriedali na skúške, no nemali sme pocit, že by boli adekvátnou náhradou,“ vysvetlil Hrnčár.

Pred sezónou si v Liptove vytýčili za cieľ byť lepší ako v ročníku 2015/2016, keď mužstvo skončilo šieste. "Bol by som rád, keby sa nám podaril posun na štvrté miesto,“ povedal Golis. Ružomberský kapitán Marek Sapara všetkých ubezpečil, že robí všetko, aby sa po zdravotných problémoch opäť vrátil na ihrisko.

MFK Ružomberok