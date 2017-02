Žilina v príprave nevyhrávala. Ale udržala káder

Zväčša sa však stretol na tureckom sústredení so silnými súpermi, ktorí mužstvo trénera Adriána Guľu preverili. Zaujímavosťou je, že zahraničné sústredenie absolvovalo aj žilinské béčko – strávilo dvanásť dní v Dubaji.

Na sústredení v Turecku odohral prvý tím náročné stretnutia (Dynamo Tbilisi 1:1, Wisla Krakov 1:2, Dynamo Záhreb 0:2, FK Rostov 1:3).

„Splnili sme program v solídnych klimatických podmienkach a na pomerne slušných trávnikoch s bonusom dobrých stretnutí. Za desať dní sme odohrali štyri topzápasy s mužstvami, ktoré okúsili Ligu majstrov alebo v nej pravidelne štartujú. Vždy ide aj o výsledok, ale my sme chceli so silnými súpermi hrať naším spôsobom hry, neuchylovať sa k deštrukcii, ale rozdať si to v otvorenom, ofenzívnom boji. Keby sme hrali na výsledok, mohli sme byť úspešnejší. Neboli sme v príprave v takej forme ako v závere jesene, čo je prirodzené, a ukázali sa aj fázy v hre, v ktorých sa musíme zlepšiť,“ hodnotil tréner na klubovej stránke.

Do prípravy sa postupne zapojili na jeseň zranení Pečovský, Mazáň či Otubanjo, zdravotné problémy mal Špalek. Spočiatku chýbala šestica hráčov, ktorá dostala v úvode roka šancu na sústredení a zápasoch ligového výberu v Spojených arabských emirátoch a s tímom sa nepripravoval Kamerunčan Mabouka, ktorý sa v reprezentačnom drese predstavil na Africkom pohári národov.

Žilinčania dodržali, čo v závere minulého roka viackrát avizovali. Nielenže udržali káder pokope, ale ho aj posilnili. Opustil ho len nemecký krídelník Mandiangu, ktorý sa nepresadil. Novou tvárou je litovský mládežnícky reprezentant, krídelník Eligijus Jankauskas. Najskôr bol na skúške a potom sa klub rozhodol podpísať s bývalým hráčom Suduva Marijampole zmluvu až do júna 2021.

„Rozhodli sme sa investovať do perspektívneho hráča. V čase skúšky ukázal, že je talent s prirodzeným futbalovým myslením. Vyznačuje sa technickým spôsobom hry a dobrou prácou v krídelnom priestore, čím sa hodí do nášho kombinačného futbalu,“ zdôraznil športový manažér MŠK Karol Belaník.

Žilina sa v zime dohodla aj na príchode mládežníckeho reprezentanta, Seničana Samuela Mráza. Má len 19 rokov a na jeseň odohral v senickom drese všetky ligové zápasy. Poslednou posilou sa stal 20-ročný azerbajdžanský reprezentant, útočník Ramir Šejdajev. Do MŠK prichádza na vyše ročné hosťovanie z tureckého Trabzonsporu.

Šejdajevov príchod Žilinčania administratívne doťahujú v týchto dňoch, ďalšie dve nové tváre sa objavili v základnej zostave v nedeľňajšej generálke na ligu so Spartou Praha. Pred vyše dvetisíc divákmi sa na Letnej zrodila remíza 1:1. V závere ju zachraňoval gólom Haskič, ktorý krátko predtým vybehol na ihrisko z lavičky. „Sme radi, že sme absolvovali túto kvalitnú previerku, mala vysokú kvalitu. Verím, že to splnilo účel a do sezóny pôjdeme dostatočne pokorní, ale sebavedomí,“ vyhlásil po zápase Guľa.