DAC pred jarou zbrojí. Reprezentant do 21 rokov Šafranko mieri na Žitný ostrov

Dvadsaťdvaročný útočník (nar. 16. novembra 1994), ktorý ako kmeňový hráč 1. FC Tatran Prešov celý uplynulý rok hosťoval v ŽP Šport Podbrezová, absolvoval v pondelok lekárske testy a v stredu podpísal s klubom zo Žitného ostrova 3,5-ročnú zmluvu.

Šafranko debutoval nedávno aj v drese seniorskej reprezentácie, v rámci herného pobytu v Spojených arabských emirátoch odohral 8. januára v Abú Zabí päť minút (v 85. min vystriedal Filipa Oršulu, pozn.) v oficiálnom medzištátnom prípravnom dueli proti Ugande (1:3) a v následnom neoficiálnom prípravnom súboji proti Ligovému výberu Švédska (0:6) nastúpil v základnej zostave trénera Jána Kozáka (v 59. min ho striedal v Abú Zabí Tomáš Malec).

„Prvé pocity z klubu sú fantastické. Môj príchod sa začal riešiť už po skončení jesennej časti tejto sezóny. Čakal som na ponuky a práve Dunajská Streda bola najrýchlejšia a najpriamočiarejšia. Vycítil som, že majú o mňa skutočný záujem, preto som neváhal a prišiel som si pozrieť štadión a celkové fungovanie. Veľmi sa mi tu zapáčilo. Čo sa týka mojich cieľov, predovšetkým si želám, aby mužstvo stúpalo v tabuľke vyššie. Nebudem si dávať konkrétne predsavzatia, že strelím 20 gólov. Pre mňa bude teraz priorita, aby som svojou hrou pomohol FC DAC 1904 vyhrávať zápasy,“ citovala oficiálna internetová stránka dunajskostredského klubu slová Pavla Šafranka.

Rodák zo Stropkova začínal s futbalom v tamojšom klube. Od šestnástich rokov pôsobil v Tatrane Prešov, vlaňajší rok strávil na hosťovaní v Podbrezovej. V najvyššej súťaži odohral spolu 32 stretnutí, skóroval päťkrát. Na jeseň si v drese „železiarov“ pripísal vo Fortuna lige štyri góly v osemnástich stretnutiach.

„Pavol Šafranko už v mladom veku preukázal svoje kvality v prvej lige aj v reprezentačnom drese. Patrí medzi dôležitých hráčov slovenského výberu do 21 rokov, ktorý sa kvalifikoval na európsky šampionát tejto vekovej kategórie do Poľska a nie náhodou dostal pozvánku aj medzi seniorov. Preto sme neváhali a vykúpili ho zo zmluvy s Prešovom. Príchodom Šafranka máme v mužstve štyroch hráčov s potenciálom zahrať si na ME do 21 rokov, čo nás veľmi teší,“ vyhlásil na klubovom webe športový riaditeľ FC DAC 1904 Jan Van Daele.

Po jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže 2016/2017 figuruje klub zo Žitného ostrova na 9. mieste, po odstúpení Spartaka Myjava sa posunul na 8. priečku.