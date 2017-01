Koniec Myjavy potvrdený! Hrozia jej sankcie

Prezídium riadiacej organizácie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únie ligových klubov (ÚLK) sa na svojom utorkovom zasadnutí zaoberalo závermi právnej analýzy i konečným rozhodnutím Spartaka Myjava o vystúpení z aktuálnej sezóny Fortuna ligy 2016/2017. ÚLK následne rozhodla, že jarná časť tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže bude mať jedenásť účastníkov. Zápasy Myjavy z jesene sa anulujú, v platnosti však zostanú všetky góly i kartové tresty hráčov ostatných tímov v týchto stretnutiach. Spartak Myjava sa v zmysle platného súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stáva prvým a jediným zostupujúcim klubom z Fortuna ligy v sezóne 2016/2017.

Únia ligových klubov dostala 2. januára 2017 od vedenia Spartaka Myjava písomnú informáciu o odstúpení z Fortuna ligy 2016/2017. Na základe právnej analýzy však futbalový klub Spartak Myjava odstúpil z Fortuna ligy neplatne, čím závažne porušil predpisy ÚLK a SFZ vrátane Zmluvy o účasti v najvyššej súťaži mužov vo futbale, ktorou je viazaný každý klub v najvyššej súťaži. „Z tohto dôvodu považovala ÚLK aj naďalej Spartak Myjava za účastníka Fortuna ligy. O tejto skutočnosti sme informovali aj zástupcov klubu a zároveň sme ich vyzvali, aby pokračovali vo Fortuna lige. Túto možnosť však na osobnom stretnutí neprijali a naďalej trvali na svojom pôvodnom stanovisku,“ informoval prezident ÚLK Ivan Kozák.

Vzhľadom na vysoko neštandardný spôsob ukončenia svojho účinkovania vo Fortuna lige bude Spartak Myjava čeliť disciplinárnemu konaniu a hrozí mu hneď niekoľko sankcií. „Každý člen najvyššej slovenskej súťaže musí cítiť zodpovednosť voči svojim hráčom, zamestnancom, fanúšikom, ale aj ostatným účastníkom súťaže, marketingovým partnerom klubu, ligy i širokej športovej verejnosti. Rozhodnutie vedenia Spartaka Myjava prinesie vážny negatívny dopad pre všetky tieto skupiny, a preto nemôže zostať bez adekvátnej odozvy,“ poznamenal Ivan Kozák.

Prezídium ÚLK, uvedomujúc si vážny dopad konania klubu a jeho funkcionárov na slovenský ligový futbal a bezprecedentné porušenie športových princípov, rozhodlo o podaní návrhu na disciplinárnu komisiu SFZ, v ktorom v zmysle platného disciplinárneho poriadku SFZ navrhuje sankcie na hornej hranici sadzby, zaradenie A-mužstva Spartaka Myjava v sezóne 2017/2018 do štvrtej najvyššej súťaže a B-mužstva Spartaka Myjava do piatej najvyššej súťaže, resp. nižšie.

Členovia ÚLK si na základe verejného prísľubu predstaviteľa Spartaka Myjava budú uplatňovať náhradu svojich finančných strát spôsobených odstúpením Spartaka Myjava z Fortuna ligy. „Odstúpenie z najvyššej súťaže počas sezóny považujeme za bezprecedentný čin a budeme v blízkej budúcnosti iniciovať priamo v súťažnom poriadku a rozpise súťaže zásadné opatrenia, aby sa predišlo takýmto neštandardným krokom v budúcnosti,“ doplnil šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák. Ako je známe, futbalový klub Spartak Myjava sa rozhodol uprostred sezóny 2016/2017 ukončiť svoje pôsobenie vo Fortuna lige. V stredu 21. decembra o tom informoval prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. Prezident klubu Spartak Myjava Pavel Halabrín a generálny manažér Peter Halabrín sa tesne predtým stretli s hráčmi a realizačným tímom A-mužstva, aby ich informovali o závažnom rozhodnutí a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.

„K 1. januáru 2017 odhlasujeme A-mužstvo mužov z najvyššej súťaže. Toto rozhodnutie je definitívne a nemenné. Nebolo však ľahké, pre nás, naopak, asi najťažšie. Veľa rokov sme čosi budovali a teraz možno padneme o dva-tri stupne nižšie. Iná možnosť pre nás však nebola, lebo sme už nechceli robiť to, čo nás nenapĺňalo. Jedného dňa by nás to doviedlo k tomu, že na futbal úplne zanevrieme, a to sme nechceli,“ povedal v príhovore tri dni pred Vianocami prezident klubu Spartak Myjava Pavel Halabrín. K hráčom a realizačnému tímu smerovali aj ďalšie jeho slová: „S každým z vás sa vyrovnáme v duchu podpísaných zmlúv. Všetci hráči dostanú všetky peniaze, ktoré im až doteraz podľa zmlúv prináležali. Chceme skončiť s čistým štítom. Dať vám šancu, aby ste ďalej fungovali vo futbale a pomôcť vám pri riešení budúcnosti a prestupoch do iných klubov. To isté platí aj o našich partneroch, s ktorými sme mali zmluvy do konca sezóny. Tiež o fanúšikoch, ktorí mali zakúpené permanentky na celú sezónu, akcionároch, ktorí sa zložili na to, aby sa postavil štadión. Budeme ďalej uvažovať nad tým, ako naložíme s budúcnosťou futbalu v našom regióne tak, aby ho hrala mládež a súťaž, na ktorú budeme mať.“

V ďalšej časti prejavu šéf myjavského klubu Pavel Halabrín 21. decembra okrem iného poznamenal: „Uvažovali sme, čo spraviť a ako sa postaviť k celej situácii, skrátka ku všetkému, čo je momentálne v slovenskom futbale. Naše základné motto vždy znelo, že futbal nás musí baviť a musíme mať pocit, že to má zmysel pre každého, kto sa toho zúčastňuje, či už aktívne alebo pasívne ako divák. Tieto pocity už nemáme.“ Z decembrových slov Pavla Halabrína vyplýva, že práca s myjavským klubom na najvyššej slovenskej úrovni ho prestala napĺňať. A to preto, že o futbale na Slovensku rozhodujú ľudia, ktorí mu nerozumejú, resp. nechcú rozumieť. Jedným z priamych podnetov na nečakané rozhodnutie myjavských funkcionárov je aj verdikt disciplinárnej komisie SFZ v súvislosti so zápasom posledného jesenného kola Spartak Myjava – Slovan Bratislava a neprístojnosťami, ktoré sa odohrali na trávniku v jeho závere. „Futbal sa na Slovensku vyvíja tak, že keby nebolo malých klubov aký je ten náš, liga by ani nebola. Všetci tí veľkí sa na to dávno ‚vyprdli‘ a svoje peniaze míňajú na iné veci a nie na to, aby sa seriózne venovali futbalu. Keď sme sa my pred štyrmi rokmi prihlasovali do najvyššej súťaže, mali sme na zreteli, že to chceme robiť dôstojne a tak, aby to celé malo zmysel. Pustili sme sa do budovania štadióna, infraštruktúry, riešili sme personálne otázky. Začali sme sa presadzovať aj vo funkciách vo futbalovom hnutí. Mali sme vízie, ale dnes je to už inak. Zistili sme, že vo futbale u nás rozhodujúce slovo majú úradníci a že ľudia, ktorí ho financujú a mali by do toho tiež niečo povedať, sú len využívaní inými. Vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu som bol väčšinou v úlohe oponenta. Z celého výkonného výboru som si len ja vedel povedať svoj názor, prípadne Vilo Ondrejka, všetci ostatní sú spokojní s tým, že môžu ísť do Francúzska na tri týždne a tvária sa, že rozumejú futbalu. Preto som sa rozhodol, že odchádzam z výkonného výboru SFZ aj prezídia Únie ligových klubov, neodchádzam však z futbalu. Chcem sa ďalej venovať futbalu na Myjave, vyššie ambície už nemám. Osobne som stratil radosť z futbalu a zmysel, pre ktorý to mám robiť. A nesúvisí to len s rozhodnutím disciplinárnej komisie SFZ po poslednom jesennom zápase so Slovanom Bratislava. Neexistuje rešpekt pred našou prácou, rozhodujú o nás ľudia tak, ako im to vyhovuje.“ Pavel Halabrín ešte v pamätnom decembrovom prejave dodal, že pre spravodlivosť musí byť kritický aj vo vlastných radoch. Myslel tým myjavských futbalistov a realizačný tím. „Veľký podiel viny nesiete aj vy hráči a realizačný tím, lebo v tejto sezóne váš prístup a futbalové výsledky neboli dobré.“

Na decembrové oznámenie o odstúpení myjavského klubu z Fortuna ligy reagoval aj Slovenský futbalový zväz. „Je nám ľúto, že sa funkcionári klubu Spartak Myjava rozhodli odstúpiť z najvyššej súťaže uprostred sezóny. Ďalšie kroky sú v právomoci Únie ligových klubov, ktorá ju riadi. Čo sa týka disciplinárnej komisie SFZ – je to nezávislý orgán, do ktorého činnosti nemôže nikto (vrátane prezidenta a členov výkonného výboru) zasahovať. Jej rozhodnutia môže preskúmať Odvolacia komisia, ktorá má rovnaký status nezávislosti a ktorej rozhodnutia sú konečné,“ uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.

Spartak Myjava odstúpil z Fortuna ligy s polsezónnou bilanciou 7 víťazstiev – 5 remíz – 7 prehier, skóre 19:21 a 26 nazbieranými bodmi. To Myjavčanom stačilo na šiestu priečku po jesennej časti fortunaligovej súťaže, v nej však už nebude pokračovať.

Futbalisti Spartaka Myjava si v lete 2012 vybojovali premiérovo postup do najvyššej slovenskej súťaže. V prvom ročníku účinkovania medzi domácou futbalovou elitou obsadili výborné 4. miesto so 48 bodmi za triom Slovan Bratislava, Senica, Trenčín. Následne v rámci vtedajšej Corgoň ligy boli „kopaničiari“ na 7. priečke so 45 bodmi v konečnom účtovaní sezóny 2013/2014 (1. Slovan, 2. Trenčín, 3. Trnava). Už pod názvom Fortuna liga skončili Myjavčania v najvyššej súťaži na 9. mieste s 39 bodmi (sezóna 2014/2015; 1. Trenčín, 2. Žilina, 3. Slovan) a v uplynulom ročníku 2015/2016 boli so 60 bodmi „bronzoví“ (1. Trenčín, 2. Slovan), čo bolo pre nich historicky najlepšie umiestnenie. Hráči Myjavy sa zásluhou tejto 3. priečky predstavili po prvý raz v európskom pohári, ale hneď v 1. predkole EL UEFA stroskotali na rakúskom klube Admira Wacker Mödling.