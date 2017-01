Kóňa mieri do Slovana. Klub verí, že Myjava nebude robiť problémy

Tridsaťdvaročný skúsený stredopoliar pôsobil doteraz v klube Spartak Myjava, ktorý k 1. januáru 2017 odstúpil z najvyššej slovenskej súťaže. Funkcionári „kopaničiarov“ zároveň vyhlásili, že ich hráči si môžu hľadať nového zamestnávateľa.

Vedenie ŠK Slovan podľa informácie na klubovom webe sa predbežne dohodlo na spolupráci s Kóňom, ktorý si ešte musí s myjavským klubom administratívne dotiahnuť všetky záležitosti príchodu do bratislavského mužstva.

„Po zverejnení informácie o odhlásení Spartaka Myjava z Fortuna ligy a vyhlásení myjavského klubu o tom, že hráči si môžu hľadať nový angažmán, sme vstúpili do rokovania s Tomášom Kóňom. Na zrealizovanie prestupu je však potrebné samotné vysporiadanie medzi Myjavou a Tomášom. Zatiaľ dostal Tomáš od myjavského klubu povolenie na tréning, dnes odcestoval s naším tímom na sústredenie do Turecka. Hráčovi bolo zo strany Myjavy jasne deklarované a povedané, že je voľný a môže si hľadať nový klub. Na základe daného myjavského stanoviska preto verím, že jeho doterajší zamestnávateľ nebude v prestupe do Slovana prekážkou. Od príchodu Tomáša očakávame usmernenie a výpomoc mladým futbalistom, ktorých máme v kádri viacero a zužitkovanie jeho skúseností,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovana Bratislava slová viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka ml.

Tomáš Kóňa je odchovancom nitrianskeho futbalu a má dostatok futbalových skúseností z angažmánov na Slovensku i v zahraničí. V roku 2006 odišiel z Nitry do Sparty Prahy, ktorej kmeňovým hráčom bol až do roku 2011. Počas pôsobenia na Letnej sa Kóňa v kvalitnej konkurencii nedokázal prebojovať do stabilnej základnej zostavy a niekoľko sezón strávil na hosťovaní.

Na jeseň 2008 si obliekal dres Zlína, jar 2009 strávil v Petržalke a počas ročníka 2009/2010 hosťoval v Nitre. Od sezóny 2010/2011 sa presunul do Senice, kde strávil mimoriadne úspešných päť rokov. Od roku 2015 hral za myjavský Spartak.