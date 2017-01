Pekár: Môj odchod z Myjavy nesúvisel s jej koncom

Mnohí za transferom 28-ročného ofenzívneho stredopoliara videli koniec „kopaničiarov“ v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige, ktorý sa udial v rovnakom období. Pekár priznal, že do Sliezska by zamieril bez ohľadu na situáciu v myjavskom klube.

„Bola to naozaj zhoda náhod, že som v utorok podpísal zmluvu s Ostravou a v stredu Myjavčania oznámili koniec vo Fortuna lige. Skutočne som nevedel, že sa niečo také chystá, mal som v pláne prestúpiť do Baníka. Zrejme by sa tak stalo aj v prípade, že by Myjava v lige zostala,“ vyhlásil Pekár pre oficiálnu stránku ostravského klubu.

Rodák z Kanianky pri Prievidzi Štefan Pekár hral v Prievidzi, krátko v Mladej Boleslavi (2009), následne v Ružomberku (2010 – 2013) a ostatných 3,5 roka bol v Myjave. Po príchode spod Čebraťa ku „kopaničiarom“ nastrieľal v prvých dvoch sezónach po 11 gólov, v uplynulej sezóne pridal ďalších päť presných zásahov, na jeseň skóroval len raz, pretože mal zdravotné problémy. V slovenskej lige má Pekár na konte v 176 štartoch dovedna 33 gólov. V 1. predkole Európskej ligy 2016/2017 skóroval Š. Pekár proti rakúskej Admire Wacker Mödling, ale nezabránil vyradeniu myjavského tímu.

„Už v lete som si telefonoval s asistentom trénera Baníka Alešom Křečkom, s ktorým som spolupracoval v Ružomberku. Vtedy ma veľmi lákalo účinkovanie v predkole Európskej ligy v drese Myjavy, a tak to padlo. Záujem Baníka však stále trval a v zime som už bol naklonený myšlienke prestúpiť do Ostravy,“ doplnil Pekár, ktorý podpísal zmluvu na dva roky.

Baník Ostrava v minulej sezóne po 50 rokoch zostúpil do druhej najvyššej súťaže. Pod vedením skúseného kouča Vlastimila Petrželu mieri späť medzi elitu, po jesennej časti je na postupovom 2. mieste. „Zariskoval som, ale verím, že v lete sa z risku stane zisk a postúpime. Baník je značka so skvelou históriou a fanúšikmi. Presne v takom klube som raz chcel pôsobiť. Dúfam, že mu pomôžem k postupu,“ uzavrel Štefan Pekár.