Saláta predĺžil kontrakt so Slovanom, na lane Droppa a Kerbr

Saláta začiatkom týždňa pripustil odchod z Pasienkov v rozhovore pre portál sport24.sk, čoskoro 32-ročný stopér (nar. 24. januára 1985) po skončení ostatného kontraktu rokoval o predĺžení spolupráce a skonštatoval, že má ponuky z Turecka, Poľska či Maďarska. Legionárčil dosiaľ iba v Rusku, hrával za FK Rostov a Tom Tomsk.

„Som veľmi šťastný, že som predĺžil kontrakt so Slovanom Bratislava. Mal som nejaké ponuky zo zahraničných klubov, no mojou prioritou bolo zostať tu a pokračovať v načatej práci. V kabíne sme dobrá partia a som presvedčený, že klub je na správnej ceste. Ukázať to chceme už v jarnej časti sezóny,“ skonštatoval účastník MS 2010 a ME 2016, ktorý odohral v drese slovenskej reprezentácie 40 zápasov.

Ako je známe, Slovan už ukončil spoluprácu s juhoafrickým stredopoliarom Granwaldom Scottom. „Belasí“ podľa informácií na svojom webe rokujú o rozviazaní zmluvy s gréckym obrancom Vasileiosom Pliatsikasom a evidujú záujem zo strany holandských klubov o obrancu Lorenza Burneta. Slovan tiež potvrdil rokovania o príchode dvoch Čechov – defenzívneho stredopoliara Lukáša Droppu a ofenzívneho záložníka Milana Kerbra.