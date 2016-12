V Trnave viacero zmien, na skúške kamerunský útočník

Prostredníctvom oficiálneho webu o prvých presunoch informoval generálny manažér FC Spartak Pavel Hoftych.

Trnavčania už skôr získali Brazílčana Kerlona. Druhú a zároveň poslednú príležitosť dostane francúzsky útočník Loic Gagnon, ktorý si počas jesene poranil členok a nenadviazal na svoje predchádzajúce výkony. „Loic bol limitovaný zraneniami, nebolo to pre neho jednoduché. S Mirom (tréner Miroslav Karhan, pozn.) sme sa dohodli, že nastúpi do prípravy. Ak bude pre tím prínosom, môže pokračovať. Ak sa tak nestane, máme celý február na to, aby sme riešili jeho budúcnosť,“ skonštatoval Hoftych.

Zdravotné problémy trápili aj Filipa Deketa, v prvom predkole Európskej ligy si potrhal väzy v kolene. Počas zimnej prípravy sa vráti do juniorského tímu Spartaka. „Či sa mu podarí zapadnúť do hlavného mužstva, záleží iba na ňom,“ doplnil Hoftych.

Spomedzi juniorov bude na jar s A-mužstvom Spartaka pokračovať iba útočník Daniel Dubec a defenzívny univerzál Matej Oravec. Kvinteto Richnák, Bališ, Horník, Mihálik a Bango sa presúva nazad do juniorky.

Vedenie už nepočíta so službami dvojice Matúš Paukner, Privat Yao. „Matúš je typ hráča, ktorý sa pomalšie rozbieha. Momentálne necítime, že by bol pripravený pomôcť tímu. Dohodli sme sa s ním na hosťovaní. Záujem prejavil Juraj Jarábek (tréner FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, pozn.), podľa mňa je to pre neho ideálna cesta. Ak ‚Pauky‘ ukáže progres, nič mu nebude brániť v jeho návrate,“ skonštatoval Pavel Hoftych. So Zlatými Moravcami nadviazal kontakt aj legionár z Pobrežia Slonoviny Privat Yao, v jeho prípade by tiež išlo o hosťovanie. Do Jarábkovho kádra môže zamieriť aj Erik Ujlaky, ktorý s ViOn-om doťahuje posledné detaily pred podpisom kontraktu.

Profesionálnu zmluvu s trnavským klubom podpísal odchovanec Filip Tomovič, vedenie Spartaka sa s Třincom dohodlo na príchode tohto kreatívneho stredopoliara. Na jar začne s juniorkou, no môže preniknúť do A-tímu.

V súvislosti s odporúčaním zakončovateľa Roberta Tambeho a bývalého kormidelníka FC Spartak Jozefa Vukušiča si realizačný tím Trnavy počas zimnej prípravy vyskúša 25-ročného útočníka Ronalda Ngaha Wanju z Kamerunu. „Ak pôjde všetko podľa plánu, zapojí sa do prípravy. Ak sa nám podarí vybaviť víza, mal by stihnúť už jej začiatok. Na druhej strane, v prípade, že nás nedokáže presvedčiť o svojich kvalitách, jeho príchod môžeme stopnúť,“ uzavrel Pavel Hoftych.