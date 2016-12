Myjava mala dohrať súťaž, tvrdí jej bývalý kapitán

Myjavský rodák, dlhoročný kapitán tímu, ktorý zažil úspešný postup zo štvrtej ligy až do najvyššej súťaže Martin Černáček minulý mesiac oslávil 37. narodeniny. Približuje, ako sa odchádza do futbalovej penzie a začleňuje do bežného života.

Hlásili ste sa hneď po poslednom zápase v novej práci?

Nie úplne. Naposledy som hral 10. decembra a na druhý deň som odcestoval ako konzultant na služobnú cestu so skupinou našich podnikateľov do Pekingu a Šanghaja. To ešte nesúviselo s tým, čo budem robiť. Novú etapu života však nezačínam od nuly, posledný rok futbalovej kariéry som pracoval.

Čomu ste sa venovali?

Som poslancom mestského zastupiteľstva. Mesto Myjava má dve eseročky. Jedna sa stará o športový areál a druhá o ostatný majetok a poriadok v meste. Už od minuloročného augusta som v oboch firmách konateľom. Doteraz som si mohol pracovnú dobu upravovať podľa futbalových povinností. Od januára začínam v týchto spoločnostiach zaberať naplno, v jednej som sa stal aj šéfom.

Už pred štyrmi rokmi ste prvý raz riešili problém, či pokračovať vo futbalovej kariére alebo sa venovať civilnému zamestnaniu, pracovali ste v spoločnosti Slovarm vo významnej funkcii…

Futbal ma živil do 25 rokov. Potom som sa popri ňom zamestnal, ťahal som to takto vyše sedem rokov. Keď Myjava postúpila do najvyššej súťaže a ja som zastával post obchodného riaditeľa, už sa to nedalo zladiť. Dal som prednosť futbalu.

Neľutovali ste neskôr, že ste sa vzdali lukratívneho džobu?

Ani na sekundu. Ak niekto miluje futbal, venuje sa mu odmalička, nemôže byť nič lepšie, ako sa ním aj živiť. Hráčska kariéra je časovo veľmi obmedzená a nemôžete sa jej venovať vo vyššom veku. Sám viem porovnať, že život futbalistu je najkrajší a najľahší. Aj spoluhráčom som vravel, nech si vážia, že hrajú futbal a kým majú túto možnosť, nech sa jej držia. Hráč je vždy zo všetkých futbalových aktérov najväčšia hviezda a šanca zažívať zápasový adrenalín bola pre mňa neopakovateľná.

Bol post hráča aj finančne lukratívnejší ako obchodného riaditeľa?

Bolo to asi na rovnakej úrovni. Ak hovoríme o peniazoch, zostal som na podobných číslach. Myjavský klub patrí medzi menšie, keby som pôsobil inde, v aspoň slovenskom veľkoklube, možno by bola hráčska pozícia finančne zaujímavejšia. Nikdy som nebol nadpriemerný futbalista, možno som mal šťastie, že som hrával na Myjave, kde som sa uplatnil.

Dala sa zvládnuť funkcia obchodného riaditeľa s futbalovou kariérou?

V poslednej etape, keď sme hrali v najvyššej súťaži, to už bol problém, preto som si musel vybrať. Funkcia riaditeľa ma pohltila. Raz som si urobil bilanciu a pozeral si, koľko som mal hovorov, esemesiek, mailov za deň. Narátal som ich dovedna 250, už sa to nedalo stíhať. S tým bola spojená aj zodpovednosť, mal som pod sebou ďalších manažérov, pracovne som navštívil asi dvadsaťpäť krajín na celom svete…

Tvrdili ste, že po skončení futbalovej kariéry sa vrátite do firmy a spýtate sa, či v nej nie je ešte pre vás miesto. Skúsili ste to?

Neskúsil, aj keď zhodou okolností mi tento týždeň volal bývalý kolega, že sa práve uvoľnil post riaditeľa. Ale už som naznačil, že to bola náročná funkcia, ktorá si vyžadovala aj veľa cestovania, v roku som absolvoval tridsať zahraničných ciest. Chcel som pokojnejšiu prácu a viac sa venovať rodine. Syn má jedenásť a dcéra sedem rokov, mám pocit, že ma teraz dosť potrebujú.

Chystali ste sa dlhodobo na obdobie, keď zavesíte kopačky na klinec. Je pre futbalistov náročný prechod z ihriska do civilného života?

Je to individuálne, každý je iný prípad. Pre mňa to nebolo až také komplikované, vyštudoval som Slovenskú technickú univerzitu, materiálovo-technologicku fakultu, pracoval som aj ako futbalista, získal som cenné skúsenosti.

Rozmýšľajú futbalisti, čo budú robiť po kariére, študujú, zvyšujú si vzdelanie?

Máličko, sú to skôr výnimky. Každý si myslí, že bude hrať za Real či Barcelonu, zarobí kopu peňazí – aj na celý zvyšný život. Ale to sa podarí len pár vyvoleným. Nakoniec každého život donúti, aby sa o seba postaral, ako vládze.

Neuvažovali ste o tom, že zostanete pracovať aj vo futbale?

Ak by išlo o trénerstvo, priznávam, nechce sa mi príliš vzdelávať, absolvovať dlhé štúdium. Ak by sa futbalu venoval syn, asi by som to skúsil, pomáhal mu, ale jeho nechytil, nebaví ho. Ak by som mal pôsobiť v manažérskej funkcii, vedel by som si to predstaviť. Zavše uvažujem, ako by sa dal futbal robiť aj inak, ako to teraz beží na Slovensku. Mohol by som využiť skúsenosti, inšpirovať sa aj z minulosti, povyberať dobré veci, ktoré sa robili a zároveň uplatniť trendy zo zahraničia.

Kontakt so športom by ste si mohli čiastočne udržať aj v ďalšej práci vo firme, ktorá spravuje športový areál. Jeho súčasťou je aj futbalový štadión.

Športový areál je komplexný, patria k nemu aj dve športové haly či bazén, dalo by sa dobudovať ešte nejaké wellness centrum. Je to však mestská organizácia, ktorá je závislá od mestských peňazí a tých nie je nikdy veľa. Ak by som ho dobudoval podľa mojich predstáv a boli aj ľudia spokojní, potreboval by som asi tri milióny eur.

Martin Černáček sa poslednýkrát zdraví s fanúšikmi. Autor: SITA, Martin Medňanský

Už pár dní po rozlúčke s kariérou sa majitelia Spartaka rozhodli odhlásiť mužstvo z najvyššej súťaže. Vedeli ste o tejto možnosti v čase, keď ste pôsobili v klube?

Absolútne som to netušil, veľmi ma to prekvapilo. Ako som už povedal, po zápase so Slovanom som na desať dní odcestoval do Ázie a dozvedel som sa o tom, keď som sa vrátil.

Aký je váš názor?

Je mi to ľúto. Podľa mňa sme mali súťaž dohrať. Aj keď v nejakom menej náročnom režime. Na jar mohli dostať šancu mladší hráči, myjavskí odchovanci, možno by sa ktosi uchytil, zaujal. Majitelia by podľa výsledku rozhodli. Aj keby mužstvo skončilo posledné, mohli by povedať, či bude pôsobiť v druhej či tretej lige.

Majitelia zdôraznili, že na odchode z ligy sa podpísalo aj mužstvo zlou hrou i výsledkami, vy ste boli tiež jeho členom. Mohlo dosiahnuť viac?

Káder bol podľa mňa dobrý. Majiteľom záležalo nielen na výsledkoch, ale najmä na atraktívnej hre, ktorá by zaujala divákov. Ich počet však nebol vysoký, aj to akiste ovplyvnilo ich názor, že výkony neboli dostatočne príťažlivé.