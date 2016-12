Šokujúca správa z kopaníc. Myjava končí vo Fortuna lige!

Informoval o tom v stredu prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. Prezident klubu Spartak Myjava Pavel Halabrín a generálny manažér Peter Halabrín sa tesne predtým stretli s hráčmi a realizačným tímom A-mužstva, aby ich informovali o závažnom rozhodnutí a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.

Spartak na svojom webe zverejnil vyjadrenie vedenia klubu k ukončeniu pôsobenia v najvyššej súťaži. Funkcionári plánovali tento krok zverejniť bez zástupcov médií, jedinou výnimkou boli redaktori RTVS.

„K 1. januáru 2017 odhlasujeme A-mužstvo mužov z najvyššej súťaže. Toto rozhodnutie je definitívne a nemenné. Nebolo však ľahké, pre nás, naopak, asi najťažšie. Veľa rokov sme čosi budovali a teraz možno padneme o dva-tri stupne nižšie. Iná možnosť pre nás však nebola, lebo sme už nechceli robiť to, čo nás nenapĺňalo. Jedného dňa by nás to doviedlo k tomu, že na futbal úplne zanevrieme, a to sme nechceli,“ povedal prezident klubu Spartak Myjava Pavel Halabrín. K hráčom a realizačnému tímu smerovali aj ďalšie jeho slová: „S každým z vás sa vyrovnáme v duchu podpísaných zmlúv. Všetci hráči dostanú všetky peniaze, ktoré im až doteraz podľa zmlúv prináležali. Chceme skončiť s čistým štítom. Dať vám šancu, aby ste ďalej fungovali vo futbale a pomôcť vám pri riešení budúcnosti a prestupoch do iných klubov. To isté platí aj o našich partneroch, s ktorými sme mali zmluvy do konca sezóny. Tiež o fanúšikoch, ktorí mali zakúpené permanentky na celú sezónu, akcionároch, ktorí sa zložili na to, aby sa postavil štadión. Budeme ďalej uvažovať nad tým, ako naložíme s budúcnosťou futbalu v našom regióne tak, aby ho hrala mládež a súťaž, na ktorú budeme mať.“

Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže zobrala na vedomie vyhlásenie prezidenta myjavského klubu Pavla Halabrína o odhlásení A-mužstva Spartaka z Fortuna ligy k 1. januáru 2017 a je pripravená ďalej postupovať v zmysle platných pravidiel a zmluvných záväzkov. „Prvú informáciu sme mali z médií, následne sme komunikovali s predstaviteľmi Spartaka Myjava. Toto ich rozhodnutie nás, samozrejme, mrzí a určite nie je v prospech slovenského futbalu. Čakáme na oficiálne písomné stanovisko a po jeho doručení zvoláme zasadnutie Prezídia ÚLK, ktoré sa bude zaoberať všetkými aspektmi tejto neštandardnej situácie. V športovo-technických otázkach budeme postupovať podľa platného Súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu, čo v praxi znamená, že Spartak Myjava by sa stal vypadávajúcim klubom z Fortuna ligy, všetky jeho výsledky v jesennej časti aktuálneho ročníka by boli anulované a klub by sa mohol v sezóne 2017/2018 prihlásiť do tretej najvyššej súťaže. Jarná časť Fortuna ligy 2016/2017 by mala jedenásť účastníkov. So Spartakom Myjava zároveň bude potrebné vyriešiť aj ekonomické a marketingové otázky upravené Zmluvou o účasti v najvyššej futbalovej súťaži, ktorú má s ÚLK podpísanú každý účastník Fortuna ligy,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Na oznámenie o odstúpení myjavského klubu z Fortuna ligy reagoval aj Slovenský futbalový zväz. „Je nám ľúto, že sa funkcionári klubu Spartaka Myjava rozhodli odstúpiť z najvyššej súťaže uprostred sezóny. Ďalšie kroky sú v právomoci Únie ligových klubov, ktorá ju riadi. Čo sa týka disciplinárnej komisie SFZ – je to nezávislý orgán, do ktorého činnosti nemôže nikto (vrátane prezidenta a členov výkonného výboru) zasahovať. Jej rozhodnutia môže preskúmať Odvolacia komisia, ktorá má rovnaký status nezávislosti a ktorej rozhodnutia sú konečné,“ uviedol prezident SFZ Ján Kováčik, jeho vyjadrenie sprostredkoval manažér komunikácie a PR Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný.

V ďalšej časti svojho stredajšieho prejavu šéf myjavského klubu Pavel Halabrín okrem iného poznamenal: „Od štvrtka minulého týždňa sme uvažovali, čo spraviť a ako sa postaviť k celej situácii, skrátka ku všetkému, čo je momentálne v slovenskom futbale. Naše základné motto vždy znelo, že futbal nás musí baviť a musíme mať pocit, že to má zmysel pre každého, kto sa toho zúčastňuje, či už aktívne alebo pasívne ako divák. Tieto pocity už nemáme.“

Myjavská cesta najvyššou súťažou sa skončila. Autor: SITA, Martin Medňanský

Z ďalších slov Pavla Halabrína vyplýva, že robota s myjavským klubom na najvyššej slovenskej úrovni ho prestala napĺňať. A to preto, že o futbale na Slovensku rozhodujú ľudia, ktorí mu nerozumejú, resp. nechcú rozumieť. Jedným z priamych podnetov na nečakané rozhodnutie myjavských funkcionárov je aj verdikt disciplinárnej komisie SFZ v súvislosti so zápasom posledného jesenného kola Spartak Myjava – Slovan Bratislava a neprístojnosťami, ktoré sa odohrali na trávniku v jeho závere.

„Futbal sa na Slovensku vyvíja tak, že keby nebolo malých klubov aký je ten náš, liga by ani nebola. Všetci tí veľkí sa na to dávno ‚vyprdli‘ a svoje peniaze míňajú na iné veci a nie na to, aby sa seriózne venovali futbalu. Keď sme sa my pred štyrmi rokmi prihlasovali do najvyššej súťaže, mali sme na zreteli, že chceme to robiť dôstojne a tak, aby to celé malo zmysel. Pustili sme sa do budovania štadióna, infraštruktúry, riešili sme personálne otázky. Začali sme sa presadzovať aj vo funkciách vo futbalovom hnutí. Mali sme vízie, ale dnes je to už inak. Zistili sme, že vo futbale u nás rozhodujúce slovo majú úradníci a že ľudia, ktorí ho financujú a mali by do toho tiež niečo povedať, sú len využívaní inými. Vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu som bol väčšinou v úlohe oponenta. Z celého výkonného výboru som si len ja vedel povedať svoj názor, prípadne Vilo Ondrejka, všetci ostatní sú spokojní s tým, že môžu ísť do Francúzska na tri týždne a tvária sa, že rozumejú futbalu. Preto som sa rozhodol, že odchádzam z výkonného výboru SFZ aj prezídia Únie ligových klubov, neodchádzam však z futbalu. Chcem sa ďalej venovať futbalu na Myjave, vyššie ambície už nemám. Osobne som stratil radosť z futbalu a zmysel, pre ktorý to mám robiť. A nesúvisí to len s rozhodnutím disciplinárnej komisie SFZ po poslednom jesennom zápase so Slovanom Bratislava. Neexistuje rešpekt pred našou prácou, rozhodujú o nás ľudia tak, ako im to vyhovuje.“

Pavel Halabrín ešte dodal, že pre spravodlivosť musí byť kritický aj vo vlastných radoch. Myslel tým myjavských futbalistov a realizačný tím. „Veľký podiel viny nesiete aj vy hráči a realizačný tím, lebo v tejto sezóne váš prístup a futbalové výsledky neboli dobré.“

Spartak Myjava odstupuje z Fortuna ligy s polsezónnou bilanciou 7 víťazstiev – 5 remíz – 7 prehier a 26 nazbieranými bodmi. To Myjavčanom stačilo na šiestu priečku po jesennej časti súťaže.