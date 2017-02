V osemfinále EL bude aj nemecké a belgické derby

Piatkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol aj o tom, že taliansky AS Rím bude čeliť francúzskemu Olympique Lyon a Schalke 04 Gelsenkirchen si v nemeckom derby zmeria sily s Borussiou Mönchengladbach. Žreb spojil aj účastníkov belgickej Jupiler League KAA Gent a KRC Genk.

„Rím je jedno z najlepších mužstiev, ktoré zostali v hre. Ak chceme získať trofej, musíme zdolať najlepších,“ citoval oficiálny web súťaže trénera Lyonu Bruna Génésia. Kouč Schalke 04 Markus Weinzierl pred spomenutou osemfinálovou nemeckou konfrontáciou proti Mönchengladbachu poznamenal: „Je to ťažký žreb a neželaný, ale budeme pripravení.“

Rumunský stredopoliar v drese FK Rostov Andrei Prepelita sa teší na súboje proti Manchestru United a je optimista. „Bude to krásny zážitok. Môžeme si zahrať na Old Trafforde. Manchester má skvelých hráčov a výborného trénera. My sme však v tejto sezóne na európskej scéne dosiahli dobré výsledky a zdolali sme Bayern Mníchov. Hrať najskôr v domácom prostredí je výhoda. Dúfam, že chladné počasie nám bude priať,“ uviedol skúsený 31-ročný hráč pre web uefa.com.

Vlaňajší šampión, španielsky klub FC Sevilla, účinkuje v osemfinále aktuálneho ročníka Ligy majstrov a neobháji prvenstvo v kontinentálnom pohári číslo dva, v ktorom triumfoval počas ostatných troch sezón. Prvé zápasy osemfinále odohrajú 9. marca, odvety 16. marca. Najviac zástupcov – troch – má v osemfinále EL Belgicko (Anderlecht Brusel, KRC Genk, KAA Gent), po dvoch účastníkov dodali Nemecko (Mönchengladbach, Schalke) a Rusko (Rostov, FK Krasnodar).

V hre zostali dvaja slovenskí reprezentanti – stredopoliari. Ján Greguš z FC Kodaň sa môže predstaviť na pôde holandského Ajaxu Amsterdam, László Bénes je v kádri Mönchengladbachu, na ktorý čaká spomenutý bundesligový rival Schalke.

Pred žrebom osemfinále EL neboli žiadne obmedzenia – nikto nebol nasadený a stretnúť sa mohli aj tímy z tej istej krajiny. Dvojice pre štvrťfinále Európskej ligy vyžrebujú 17. marca a dvojice pre semifinále 21. apríla. Finále sa uskutoční v stredu 24. mája 2017 vo Friends Arene vo švédskom Štokholme.

Osemfinálové dvojice v Európskej lige 2016/2017:

Celta Vigo (Šp.) – FK Krasnodar (Rus.)

APOEL Nikózia (Cyp.) – Anderlecht Brusel (Belg.)

Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.) – Borussia Mönchengladbach (Nem.)

Olympique Lyon (Fr.) – AS Rím (Tal.)

FK Rostov (Rus.) – Manchester United (Angl.)

Olympiakos Pireus (Gréc.) – Besiktas Istanbul (Tur.)

KAA Gent (Belg.) – KRC Genk (Belg.)

FC Kodaň (Dán.) – Ajax Amsterdam (Hol.)