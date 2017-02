Škrtel spravil hrubú chybu. Jeho Fenerbahce vypadlo s Krasnodarom

Rozhodli o tom výsledky stredajších odviet 1/16-finále v súčte s prvými zápasmi z minulého štvrtka. ManUtd a Schalke po nich mali náskok 3:0 a potvrdenie postupu cez AS Saint-Étienne, resp. PAOK Solún bolo len formalitou. Anglický tím teraz triumfoval vo Francúzsku 1:0 gólom Henricha Mchitarjana (v 17. min, pričom už v 25. min musel z ihriska pre zranenie), od 63. min bol v oslabení po vylúčení Erica Baileyho. Nemecké mužstvo doma remizovalo s gréckym 1:1.

Krasnodar uhral postačujúcich 1:1 v Istanbule proti Fenerbahce, do druhej polovice tejto konfrontácie totiž vstúpil s náskokom 1:0 z ruskej pôdy. Vyhliadky hostí už v 7. min výrazne umocnil Fiodor Smolov po hrubej chybe Slováka Škrtela a na ich prieniku do dalšej fázy nič nezmenilo vyrovnanie Josefa de Souzu Diasa v 41. min.

Martin Škrtel odohral za turecký tím celý zápas. Pred šiestimi dňami absentoval pre nazbierané tri žlté karty. Miroslav Stoch nefiguroval na súpiske „Feneru“ na jarnú vyraďovaciu časť druhej najprestížnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže.

Mchitarjan zrejme utrpel zranenie zadného stehenného svalu na pravej nohe a v ohrození je jeho štart v nedeľňajšom finále Ligového pohára – EFL Cupu proti Southamptonu na londýnskom Wembley.

„Všetko bolo z našej strany pod kontrolou, solídne, koncentrované, profesionálne. Samozrejme, gól ukončil akékoľvek nádeje domácich. Bez ohľadu na to je víťazstvo príjemné. Povedal som hráčom, že ak by mi niekto núkal výsledok 2:1 pre nás, nepovažoval by som to za postačujúce. Vždy túžim po najlepšom možnom rezultáte,“ povedal portugalský tréner ManUtd José Mourinho, citovala ho BBC.

Zostávajúcich trinásť odviet je na programe vo štvrtok. Žreb sa uskutoční v piatok o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone. Osemfinálová fáza EL je na programe 9. a 16. marca. Finále bude 24. mája v Štokholme.

Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.) – PAOK Solún (Gréc.) 1:1 (1:1)

- prvý zápas 3:0, do osemfinále postúpilo Schalke

Góly: 23. Schöpf – 25. Nastasič (vlastný), rozhodoval: Banti (Tal.)

Fenerbahce Istanbul (Tur.) – FK Krasnodar (Rus.) 1:1 (1:1)

- prvý zápas 0:1, do osemfinále postúpil Krasnodar

Góly: 41. Souza – 7. Smolov, rozhodoval: Raczkowski (Poľ.)

Martin Škrtel odohral celý zápas, Miroslav Stoch (obaja Fenerbahce) nebol na súpiske pre vyraďovaciu časť.

AS Saint-Étienne (Fr.) – Manchester United (Angl.) 0:1 (0:1)

- prvý zápas 0:3, do osemfinále postúpil Manchester United

Gól: 17. Mchitarjan, ČK: 63. Bailly (Manchester) po druhej ŽK, rozhodoval: Aytekin (Nem.)