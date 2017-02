Ibrahimovič: Všade, kam prídem, vyhrávam. Som ako Indiana Jones

„Všade, kam som prišiel, som vyhral, ​​takže som ako Indiana Jones,“ smial sa po zápase tridsaťpäťročný švédsky útočník, ktorý hneď po svojom letnom príchode získal s Manchestrom anglický Superpohár a do konca sezóny by rád pridal ďalšie trofeje. United postúpili do finále Ligového pohára, stále sú v hre v Anglickom pohári a v Európskej lige patrí k hlavným favoritom-

„Každý, kto ma pozná, tak vie, že som hral za veľa tímov a všade som sa snažil odvádzať úplné maximum. Každá trofej je pre mňa neuveriteľná, takže ak sa mi podarí niečo vyhrať s Manchestrom, budem mimoriadne šťastný,“ vyhlásil Ibrahimovič.

Bývalý hráč Paríž St. Germain potvrdil, že sa mu proti inému francúzskemu tímu St. Etienne nezvyčajne darí. Pripísal si proti nemu tretí zo svojich 17 súťažných hetrikov a celkovo mu nastrieľal už 17 gólov.

„Vždy, keď som hral proti St. Etienne, tak sa vďaka tvrdej práci zrodilo pár gólov. Verím, že sa mi niečo podobné podarí aj budúci týždeň, ale nepovedal by som, že sa na zápasy s týmto klubom nejako sústreďujem,“ uviedol bývalý hráč Malmö, Ajaxu Amsterdam, Juventusu, Interu a AC Miláno, Barcelony a PSG.