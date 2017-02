Najhoršia prehra Sparty od roku 1981, Greguša frustrovalo vylúčenie

(Kliknutím na obrázok zväčši, Lukáš Vácha (vľavo) v hlavičkovom súboji s Vladimirom Granatom z Rostova.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Sergey Pivovarov

Rostov dosiahol svoje rekordné víťazstvo na medzinárodnej scéne. Naopak, Pražania inkasovali najkrutejšiu prehru od roku 1981 z Neuchatelu, pripomenul web iDnes.cz.

„Pokazilo sa všetko, čo sa mohlo. Do stretnutia sme vstúpili, ako sme nechceli. Prehrávali sme súboje, všade sme boli neskoro. Nechceli sme súperovi dopriať štandardky, lebo sme vedeli, aký je v nich silný. Tým nás dostal pod tlak a strelil gól. A potom tá červená karta…“ povzdychol si kouč Sparty Tomáš Požár a dodal: „Vzhľadom na výsledok bude ťažké hrať v odvete o postup, ale aspoň si budeme chcieť napraviť reputáciu.“

Na prahu prieniku do osemfinále druhej najprestížnejšej kontinentálnej klubovej súťaže je Olympique Lyon, ktorý si vezie presvedčivý úspech 4:1 z holandského Alkmaaru. Skóre otvoril 19-ročný ostro sledovaný talent Lucas Tousart a potom sa dvakrát presadil Alexandre Lacazette, ktorý nasúkal 13 gólov v ostatných 11 súťažných vystúpeniach. Čestný zásah holandského mužstva dosiahol z pokutového lopu Alireza Jahanbakhsh, odpovedal na to Jordan Ferri v nadstavenom čase.

Slovenský stredopoliar Ján Greguš si od 72. min zahral pri sľubnom víťazstve FC Kodaň 2:1 v Sofii nad Ludogorcom Razgrad a stihol si vykoledovať vylúčenie. Dvadsaťsaťšesťročný rodák z Nitry bol po skončení dueli naštvaný na hlavného rozhodcu Ivana Bebeka z Chorvátska.

„Po vylúčení som bol frustrovaný. Rozhodcu by som najradšej zabil,“ vyhlásil Greguš s ľahkým úsmevom pre Ekstrabladet. Slovák inkasoval druhú žltú kartu za zdržiavanie hry, keď odkopol loptu po predchádzajúcom faule na jedného z domácich hráčov. „Áno, odkopol som ju azda tri metre od seba, ale rozhodca mi povedal, že je to príliš. Nebolo to tak, že by som loptu poslal dvadsať metrov od miesta priestupku a získal k dobru desať sekúnd. Frustruje ma to aj preto, že v odvete som mohol nastúpiť v základnej zostave,“ dodal Greguš, pre ktorého to bola v tejto sezóne už druhá červená karta na európskej pohárovej scéne. V skupinovej fáze Ligy majstrov nedohral duel na pôde FC Porto.

Krajan László Bénes, ktorý nefiguruje v zápise o stretnutí, nemôže mať radosť z domácej prehry Borussie Mönchengladbach 0:1 s Fiorentinou. V tomto dueli gólom z priameho kopu oslávil svoje 23. narodeniny Federico Bernardeschi.

Šachtar Doneck takisto uhral cenných 1:0 vonku, a to vo Vigu proti Celte. Hral svoj prvý súťažný duel od 12. decembra a zachoval si 100-percentnú bilanciu v tomto ročníku EL. V 27. min sa o to z protiútoku postaral 25-ročný debutant s argentínskym pôvodom a ukrajinskými rodičmi Gustavo Blanco Leschuk, ktorý prišiel z tímu Karpaty Ľvov. Šachtar prešiel skupinovou fázou úplne bezchybne ako jediný.

„Chcem pogratulovať celému tímu a fanúšikom Šachtara k veľkolepému triumfu. Vo Vigu sme predviedli naše najlepšie vlastnosti a pomáhali jeden druhému, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Všetci sme mali radosť z Gustavovho premiérového gólu. Ukázal, že si zaslúži byť súčasťou nášho mužstva, vyrovnal sa s tlakom a predviedol skvelý výkon. Dúfam, že v odvete v Charkove budeme rovnako úspešní a postúpime ďalej,“ vyhlásil pre oficiálny web „baníkov“ brazílsky legionár Taison.

Prekvapením je prehra Tottenhamu Hotspur 0:1 v Gente gólom Jérémyho Perbeta. Na druhej strane Harry Kane trafil konštrukciu. Spurs dali iba jeden gól v ostatných štyroch zápasoch. „Keď prehráte, je to vždy nepríjemný pocit, ale táto konfrontácia je stále otvorená. Gent má síce minimálnu výhodu, ale budúci štvrtok vo Wembley sa pokúsime zvíťaziť. Sme si istí, že to môžeme otočiť vo svoj prospech,“ skonštatoval tréner londýnskych „kohútov“ Mauricio Pochettino. Iný belgický klub Genk uhral remízu 2:2 na pôde Astry Giurgiu. Olympiakos Pireus sa bez gólov rozišiel s Osmanlisporom.

V šlágri večernej kolekcie siedmich duelov sa AS Rím blysol viac ako upokojujúcim víťazstvom 4:0 na ihrisku úradujúceho semifinalistu tejto súťaže FC Villarreal zásluhou troch druhopolčasových gólov Edina Džeka a jedného Emersonovho z úvodnej časti.

„Bol to jeden z najlepších večerov v mojej kariére. Hetrik venujem mojej dcérke. Náš tím odohral fantastický zápas. Vzadu sme súperovi nič nedovolili a v ofenzíve sme dokázali streliť štyri góly,“ vyhlásil pre Sky Sport Italia Bosniak Džeko, ktorý v tejto sezóne dosiahol úctyhodných 28 gólov. „Nie som tým zaskočený, vždy som dával veľa gólov. Minulá sezóna bola síce trošku slabšia, ale inak sa zakaždým snažím skórovať,“ dodal 30-ročný rodák zo Sarajeva.

Anderlecht Brusel zdolal sľubne 2:0 Zenit Petrohrad dvoma „trefami“ 23-ročného Ghančana Franka Acheamponga už v úvodnej tretine súboja. Róbert Mak nastúpil za ruské mužstvo v 65. min. Manchester United triumfoval nad AS St. Étienne jasne 3:0 vďaka hetriku Zlatana Ibrahimoviča. Švédsky svetobežník „The Red Devils“ počas svojej kariéry dal 17 gólov v 14 stretnutiach so spomenutým francúzskym klubom.

„Je to dobrý pocit. Myslím si, že najdôležitejšie je to, že sme uhrali solídny výsledok do odvety. Strelil som tri góly, ale poďakovanie za ne patrí mojim spoluhráčom. Zápas v St. Étienne bude náročný. Bolo to tak už v časoch, keď som hrával za Paríž St. Germain. Z tímu súpera síce odišlo niekoľko hráčov, ale je to stále dobré mužstvo,“ vyhlásil 35-ročný rodák z Malmö.

„Dosiahli sme naozaj slušný výsledok, najmä po prvom polčase, kedy sme nehrali dobre. Zďaleka nie. Hráčom som cez prestávku povedal, že futbal na najvyššej úrovni sa nedá hrať bez koncentrácie a nasadenia. Potom som im vštepil niekoľko taktických detailov a trošku sme upravili našu hru. Tento dvojzápas ešte nie je rozhodnutý. Raz som po polčase viedol so svojím tímom nad Tottenhamom 3:0 a skončilo sa to remízou 3:3. Ako kouč Realu Madrid sme zdolali Galatasaray 3:0 a v Istanbule prehrali 1:3. Prešiel som si už viacerými bláznivými zážitkami. V odvete musíme dobre brániť a pokúsiť sa streliť aspoň jeden gól,“ skonštatoval kouč United José Mourinho.

Athletic Bilbao prehrával s APOEL-om Nikózia zásahom Georegiosa Efrema, ale rovnaký hráč vlastencom naštartoval favorizovaných Baskov k obratu na konečných zatiaľ nič nezaručujúcich 3:2. Schalke 04 Gelsenkirchen si poradilo v Solúne s PAOK-om vysoko 3:0, Guido Burgstaller má na konte 15 gólov z ostatných 19 zápasov, pridali sa k nemu Max Meyer a Klaas-Jan Huntelaar. Besiktas Istanbul triumfoval 3:1 na pôde Hapoelu Beer Ševa. Legia Varšava sa rozišla bezgólovo s Ajaxom Amsterdam. Holandský gigant neskóroval iba druhý raz z najčerstvejších 50 duelov a môže byť rád, že neinkasoval, keďže si Kenny Tete privodil vylúčenie kartami v 71. a 84. min.

Podvečer FK Krasnodar zvíťazil 1:0 nad Fenerbahce Istanbul. Jediný gól stretnutia, ktoré viedli slovenskí rozhodcovia Ivan Kružliak, Martin Balko a Tomáš Somoláni, strelil už vo 4. min 25-ročný nový tvorca hry domácich Viktor Claesson. Švéd je zimnou posilou z Elfsborgu a presadil sa hlavou hneď pri prvom súťažnom dotyku s loptou vo svojom novom pôsobisku. Za hostí nehral pre žlté karty Martin Škrtel, Miroslav Stoch nie je na súpiske „Feneru“ pre EL.