Pred rokom prišiel slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jaroslav Mihalík z MŠK Žilina do SK Slavia Praha za približne 650 000 eur ako veľká posila. V českom klube sa však nepresadil a po absolvovaní lekárskych testov bude hosťovať do konca sezóny v Cracovii Krakov, poľský klub má na hráča aj opciu - podľa tamojších zdrojov v hodnote 1 milión eur.