Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa pomaličky dostáva zo zdravotných patálií, ktoré ho sužujú od letného prestupu do nemeckého klubu Hertha BSC Berlín.

Argentínčan Carlos Tévez prestúpil z materského klubu Boca Juniors do tímu Šanghaj Šen-chua a mal by sa stať najlepšie plateným hráčom sveta.

27.12.2016 15:22

Mladý slovenský futbalový stredopoliar Albert Rusnák ml. by sa mohol sťahovať z holandského FC Groningen do talianskeho klubu AS Rím. Informoval o tom web asromarumors.com.